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लाल लहंगे में दुल्हन बनीं वंशिका, आइवरी शेरवानी में छाए कुलदीप यादव, मसूरी की वादियों में बजी शहनाई, देखें PHOTOS

Kuldeep Yadav Vanshika Chadha Wedding: कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा दोनों का वेडिंग लुक पारंपरिक भारतीय शाही अंदाज़ की झलक दे रहा था. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में यह जोड़ी बेहद खूबसूरत और रॉयल नजर आ रही है.

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लाल लहंगे में दुल्हन बनीं वंशिका, आइवरी शेरवानी में छाए कुलदीप यादव, मसूरी की वादियों में बजी शहनाई, देखें PHOTOS
वंशिका चड्ढा ने पारंपरिक भारतीय दुल्हन का लुक चुना.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं. 14 मार्च को उन्होंने अपनी लंबे समय की पार्टनर वंशिका चड्ढा (Vanshika Chadha) के साथ शादी के बंधन में बंधकर जीवन की नई पारी शुरू की. यह खूबसूरत शादी मसूरी की मनमोहक वादियों में बेहद निजी और सादगी भरे समारोह में संपन्न हुई, जहां केवल परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए. इस खास मौके पर दुल्हन वंशिका का शाही लाल लहंगा और दूल्हे कुलदीप की आइवरी शेरवानी लोगों की नजरों का केंद्र बन गई. दोनों का वेडिंग लुक (Wedding Look) पारंपरिक भारतीय शाही अंदाज की झलक दे रहा था. सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में यह जोड़ी बेहद खूबसूरत और रॉयल नजर आ रही है.

दुल्हन वंशिका का शाही लाल लहंगा

शादी के इस खास मौके पर वंशिका चड्ढा ने पारंपरिक भारतीय दुल्हन का लुक चुना. उन्होंने गहरे लाल रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना, जो सुनहरे जरी और जरीदोजी कढ़ाई से सजा हुआ था. इस लहंगे की स्कर्ट पर बारीक हस्तशिल्प और पारंपरिक भारतीय डिज़ाइनों की कढ़ाई की गई थी, जिससे यह और भी शाही और आकर्षक लग रहा था.

लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना, जिसमें भी सुनहरे धागों से नाजुक कढ़ाई की गई थी. इसके ऊपर उन्होंने एक सुंदर दुपट्टा सिर पर ओढ़ा, जिसने उनके ब्राइडल लुक को और भी क्लासिक और रॉयल बना दिया. यह पूरा लुक पारंपरिक भारतीय दुल्हन की सुंदरता को बेहद खूबसूरती से दर्शा रहा था.

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कुंदन ज्वेलरी ने बढ़ाई ब्राइडल लुक की शान

वंशिका ने अपने लहंगे के साथ भारी कुंदन ज्वेलरी पहनी, जो उनके पूरे लुक को और भी शानदार बना रही थी. उन्होंने कुंदन का बड़ा नेकलेस सेट पहना, जिसके साथ मैचिंग ईयररिंग्स और माथे पर सजा पारंपरिक मांग टीका बेहद खूबसूरत लग रहा था.

इसके अलावा उनके हाथों में लाल और सफेद चूड़ियों का सुंदर सेट था, जिसे पारंपरिक ब्राइडल स्टाइल में पहना गया था. हाथों में पहने गए कंगन और हाथफूल ने उनके लुक को और भी शाही बना दिया. उनका मेकअप भी काफी सॉफ्ट और एलिगेंट था, जिसमें न्यूड आई मेकअप, हल्का ब्लश और न्यूड लिप शेड शामिल था.

आइवरी शेरवानी में दूल्हे कुलदीप का रॉयल अंदाज

दुल्हन के साथ खड़े कुलदीप यादव भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे थे. उन्होंने आइवरी रंग की बेहद स्टाइलिश शेरवानी पहनी थी, जिस पर हल्की और बारीक कढ़ाई की गई थी. यह शेरवानी पारंपरिक भारतीय ग्रूम स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण थी.

उन्होंने इस शेरवानी के साथ मैचिंग पायजामा और कंधे पर सुंदर दुपट्टा डाला हुआ था, जिससे उनका पूरा लुक और भी क्लासी लग रहा था. आइवरी रंग की वजह से उनका आउटफिट बेहद एलिगेंट और रॉयल नजर आ रहा था.

पगड़ी और एमराल्ड नेकलेस ने बढ़ाया शाही टच

अपने वेडिंग लुक को और भी खास बनाने के लिए कुलदीप ने सुनहरे रंग की पगड़ी पहनी, जिस पर एक खूबसूरत एमराल्ड ब्रोच लगा हुआ था. इसके अलावा उन्होंने एमराल्ड और डायमंड से बने लेयर्ड नेकलेस भी पहने, जिससे उनका पूरा लुक किसी शाही दूल्हे जैसा लग रहा था. यह पारंपरिक और रॉयल स्टाइल भारतीय शादियों में अक्सर देखने को मिलता है और कुलदीप ने इसे बेहद शानदार तरीके से कैरी किया.

मसूरी की वादियों में सजी खूबसूरत शादी

मसूरी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच हुई इस शादी ने पूरे समारोह को और भी खास बना दिया. परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में यह शादी बेहद सादगी लेकिन शाही अंदाज में संपन्न हुई.

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