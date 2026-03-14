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जरदोजी वाले वेलवेट सूट में चमकी कुलदीप यादव की दुल्हन Vanshika Chaddha, मेहंदी में रॉयल लुक ने लूट ली महफिल

Kuldeep Yadav Wedding: मेहंदी के लिए वंशिका चड्ढा ने गहरे लाल यानी चेरी रेड रंग का फारसी सलवार सूट पहना. सूट का डिजाइन ऐसा था कि वह पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न फैशन की झलक भी देता है.

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जरदोजी वाले वेलवेट सूट में चमकी कुलदीप यादव की दुल्हन Vanshika Chaddha, मेहंदी में रॉयल लुक ने लूट ली महफिल
Kuldeep Yadav Wedding: मेहंदी में वंशिका चड्ढा ने गहरे चेरी रेड रंग का बेहद खूबसूरत फारसी सलवार सूट पहना.

Vanshika Chaddha Mehndi Outfit: भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी की रस्में शुरू होते ही सोशल मीडिया पर उनकी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में जहां कुलदीप और उनकी होने वाली दुल्हन वंशिका चड्ढा की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है, वहीं सबसे ज्यादा चर्चा वंशिका के शानदार मेहंदी लुक की हो रही है. उन्होंने इस खास मौके पर गहरे चेरी रेड रंग का बेहद खूबसूरत फारसी सलवार सूट पहना, जिसने पूरे फंक्शन में रॉयल टच एड कर दिया. खास बात यह है कि यह आउटफिट न सिर्फ अपने डिजाइन और कढ़ाई के कारण खास है, बल्कि इसकी कीमत भी लोगों का ध्यान खींच रही है. वंशिका का यह लुक सादगी और शाही अंदाज का बेहतरीन मेल नजर आया.

चेरी रेड रंग के फारसी सलवार सूट में दिखा शाही अंदाज

मेहंदी के लिए वंशिका चड्ढा ने गहरे लाल यानी चेरी रेड रंग का फारसी सलवार सूट चुना. यह रंग भारतीय शादी समारोहों में हमेशा से ही शुभ और आकर्षक माना जाता है. सूट का डिजाइन ऐसा था कि वह पारंपरिक होने के साथ-साथ मॉडर्न फैशन की झलक भी देता है. इस आउटफिट ने उनके पूरे लुक को रॉयल और एलिगेंट बना दिया.

सिल्क वेलवेट फैब्रिक ने बढ़ाई आउटफिट की खूबसूरती

इस सूट को खास बनाने में इसके फैब्रिक की भी बड़ी भूमिका है. यह आउटफिट सिल्क वेलवेट कपड़े से तैयार किया गया है. वेलवेट हमेशा से शाही और क्लासी फैब्रिक माना जाता है, खासकर सर्दियों या शाम के फंक्शन के लिए इसकी मुलायम बनावट और हल्की चमक पूरे लुक को बेहद आकर्षक बना देती है.

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हाथ की जरदोजी कढ़ाई ने दिया हैवी लुक

सूट की असली खूबसूरती इसकी बारीक कारीगरी में नजर आती है. इस पर पारंपरिक जरदोजी कढ़ाई की गई है, जिसमें सितारे, कटदाना और दबका वर्क का इस्तेमाल किया गया है. हाथ से की गई यह कढ़ाई सूट को एक शानदार और रिच लुक देती है. कुर्ते पर जाल जैसा पैटर्न बनाकर कढ़ाई की गई है, जो इसे साधारण डिजाइन से अलग बनाती है.

फारसी सलवार ने बढ़ाया ग्रेस

वंशिका ने इस खूबसूरत कुर्ते के साथ फारसी सलवार पहनी थी. फारसी सलवार नीचे की ओर काफी चौड़ी और घेरेदार होती है, जिससे चलते समय एक अलग ही ग्रेस दिखाई देती है. यह स्टाइल पुराने नवाबी फैशन से प्रेरित माना जाता है और आजकल फिर से ट्रेंड में है.

मिनिमल मेकअप और खुले बालों ने बनाया लुक बैलेंस

इतने हैवी आउटफिट के साथ वंशिका ने मेकअप को काफी सटल रखा. उन्होंने न्यूड और मिनिमल मेकअप किया और बालों को खुला रखा. इस सादगी ने उनके पूरे लुक को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया. यह दिखाता है कि कभी-कभी कम मेकअप भी शानदार प्रभाव छोड़ सकता है.

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डिजाइनर आउटफिट की कीमत भी चर्चा में

वंशिका का यह खूबसूरत आउटफिट मशहूर डिजाइनर सुरीना चौधरी के कलेक्शन से है. डिजाइनर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस Nyra Farshi Salwar Set की कीमत लगभग 78,900 रुपये बताई जा रही है, जो इसे एक प्रीमियम ब्राइडल आउटफिट बनाती है.

जल्द देखने को मिलेंगी शादी की तस्वीरें

मेहंदी की रस्म के बाद अब फैंस को कुलदीप यादव और वंशिका चड्ढा की शादी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार है. दोनों की जोड़ी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी उत्साह देखा जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनकी शादी की झलकियां भी खूब वायरल होंगी.

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