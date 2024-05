दांतों की परेशानी ना हो तो रोज कीजिए इतनी देर तक ब्रश, फिर हमेशा रहेगी हेल्दी और चमकती मुस्कान

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि सुबह और शाम के वक्त दांतों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए ताकि दांतों के बीच फंसा खाना साफ हो सके और दांत इंफेक्शन से बचे रह सकें. पहले कहा जाता था कि एक मिनट तक दांतों पर ब्रश करना चाहिए. दरअसल पहले टूथब्रश बहुत ज्यादा असरदार नहीं होते थे क्योंकि उनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर नहीं होती थी. टाइट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं इसलिए एक मिनट से ज्यादा ब्रश करने की सलाह नहीं दी जाती थी. लेकिन 90 के दशक में जब ब्रशेज के ब्रिसल्स मुलायम होने लगे तो एक्सपर्ट ने कहा कि दो मिनट तक दांतों पर ब्रश करना चाहिए. इससे दांतों की अच्छी तरह सफाई हो जाती है.





कितनी देर तक दांत पर ब्रश करना चाहिए (how much time you should brush your teeth)



अगर आप दिन में दो बार ब्रश करते हैं तो दोनों बार दो दो मिनट तक दांतों पर अच्छी तरह ब्रश करें. इससे आपके दांत साफ होंगे और इंफेक्शन की संभावना खत्म हो जाएगी. हालांकि अगर आप दिन में एक बार ही ब्रश करते हैं तो आपके लिए दो मिनट का समय कम रहेगा. अगर आप दिन में एक बार ब्रश करते हैं तो डॉक्टर तीन से चार मिनट तक ब्रश करने करने की सलाह देते हैं. डॉक्टर कहते हैं कि कोशिश करें कि मुलायम ब्रिसल्स वाले ब्रश को यूज करें. तेज और जल्दी ब्रश करने से आपके दांतों के ऊतक खराब हो सकते हैं. इसलिए धीरे धीरे ब्रश करें और दांत के हर हिस्से पर ब्रश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

