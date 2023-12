दादी कहती है बच्चे को हो गई है खांसी-जुकाम तो मल दे यह तेल गर्म करके छाती पर, तुरंत ठीक हो जाएगा बच्चा

Winter Home Remedies: अपने बच्चों को ठंड से इस तरह बचा सकते हैं.

खास बातें ठंड से बच्चों को बचाना हैं मुश्किल.

सर्दी-खासी कर देती हैं परेशान.

इन घरेलू उपायों से हो जाएगा एकदम ठीक.

अंकित श्वेताभ: सर्दियां का मौसम अपने चरम पर है. इस समय वायरल फिवर (Winter Viral Fever) का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. खासकर बच्चों को खांसी-जुकाम की परेशानी (Problem of Cough and Cold in Winter) सबसे ज्यादा होती है. ऐसे में उन्हें ठंड से बचाना बहुत मुश्किल होता है. बच्चे कई बार जिद्दी होते हैं और ठंडी चीजों का सेवन मना करने पर भी नहीं मानते हैं. वैसे तो जल्दी राहत पाने के लिए दवा भी ले सकते हैं. लेकिन आप इसे घर पर भी ठीक कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ठंड से बचने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies for Winter) क्या है.

घर पर ऐसे बचाएं अपने बच्चे को ठंड से | How to protect your child from cold at home

1. बादाम