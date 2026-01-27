विज्ञापन

Isabgol Benefits: डॉक्टर शुभम वत्स्या से जानिए इसबगोल की पावर

What Is Isabgol Used For: अगर सही तरीके से इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं. यहां जानें इसबगोल के फायदे क्या हैं?

Isabgol Benefits: डॉक्टर शुभम वत्स्या से जानिए इसबगोल की पावर
Isabgol ki bhusi ke kya fayde hain?

What Is Isabgol Used For: इसबगोल जिसे अंग्रेजी में Psyllium Husk के नाम से जाना जाता है, कई बीमारियों का काल है, अगर इसकी मार्केटिंग चिया सीड्स जितनी कर दी जाए, तो आधी इंडियन पॉपुलेशन ब्लोटिंग और गट का इशू गायब हो जाएगा. डॉ. शुभम वत्स्या के अनुसार चीया सीड्ज में सिर्फ 10% सॉलिबल फाइबर पाया जाता है, जब कि इसबगोल या सिलियम हस्क में 70 से 80% सॉल्युबल फाइबर होता है. ऐसे में अगर सही तरीके से इसका सेवन करते हैं, तो शरीर को बीमारियों से दूर रख सकते हैं. यहां जानें इसबगोल के फायदे क्या हैं?

इसबगोल क्या है? जानिए?

डॉक्टर वत्स्या के मुताबिक इसबगोल पेट से जुड़ी दिक्कतों से पीड़ित लोगों को इसलिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि यह पेट के अंदर एक जेल बनता है, जो फाइबर से बना हुआ होता है, वह डाइजेशन को रेगुलेट करता है, बाउल मूवमेंट को स्मूथ बनाता है और गट लाइनिंग को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और सुचारू रखने में मदद करता है. पाचन को बेहतर रखने के लिए इसका सेवन बेहद लाभदायक साबित हो सकता है.

इसबगोल, जिसे अंग्रेजी में साइलियम हस्क कहते हैं, एक पावरफुल प्री बयोटिक भी है, जो आपके गट में बिफीडोबैक्टीरिया को बढ़ाता है और IBS (इरिटेबल बाउल सिंड्रोम) के मरीजों को डॉक्टर इसे नियमित तौर पर खाने की सलाह भी देते हैं. 

स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि नियमित रूप से इसे खाने से यह आपको लंबे समय तक फुल रखता है जिससे वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है, पाचन को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ब्लड शुगर को भी इंप्रूव करता है ग्लूकोज अब्सॉप्शन को कम करके.

कैसे लें?

बस आपको इसकी एक से दो चम्मच लेनी है उसे पनि या दही में डालकर ले सकते हैं. इस तरीके से इसको लेने से आप अपनी हाइड्रेशन का ध्यान रख पाएंगे. 

