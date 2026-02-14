अक्‍सर बलगम शुरू होते ही लोग परेशान हो जाते हैं कि इसे कैसे सुखाया जाए. कई बार लोग बलगम को थूकने की बजाय निगल जाते हैं. इससे उन्‍हें ये चिंता भी होती है कि कहीं ऐसा करने से वे बीमार तो नहीं हो जाएंगे.इससे बलगम और तो नहीं बढ़ जाएगा. क्‍योंकि बलगम बढ़ने से छाती भी जाम हो जाती है और ये काफी तकलीफ दायक होता है. अगर आपको भी बलगम की शिकायत रहती है, या बलगम निगलने को लेकर आपके मन में भी सवाल रहते हैं तो जानें क्‍या होता है इसका असर.

बलगम निगलना कितना खतरनाक है

मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार, अगर कोई व्‍यक्ति बलगम निगल जाता है तो शरीर उसे साधारण तौर पर पचा लेता है. इसके कारण कोई लंबी बीमारी या किसी तरह के इन्‍फेक्‍शन होने का खतरा नहीं होता है. जब बलगम नाक या गले में भर जाए तो व्‍यक्ति कंफरटेबल नहीं रह पाता है और वह उसे थूकता है. जो म्‍यूकस लंग्‍स से आता है, उसे डॉक्‍टर बलगम कहते हैं.

बलगम दूर करने के घरेलू उपाय

बलगम हो जाए तो उसे कई घरेलू उपायों से दूर किया जा सकता है-

नियमित तौर पर भाप लें. अगर बलगम ज्‍यादा हो तो कम से कम 5 बार भाप लें.

अदरक, तुलसी का काढ़ा बनाकर उसका सेवन करें. इससे बंद नाक भी खुलती है. इसकी मसला चाय बनाकर भी पी सकते हैं.

गुनगुने पानी का सेवन करते रहें.

गर्म पानी में काली मिर्च पाउडर व शहद डालकर पीएं.

गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें.

अदरक के टुकड़ों को चबाने से काफी आराम मिलता है.

एक गिलास गर्म पानी में कच्ची हल्दी डालकर गरारा करें.

कब करें डॉक्‍टर से संपर्क

सर्दियों में खांसी, जुकाम, खराश और बलगम की समस्या आम है. पर लंबे समय तक बलगम बना रहे और सूख ना रहा हो तो इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्‍टर से संपर्क करना चाहिए.

