पानी की बोतल से स्टिकर कैसे हटाएं, बोतल से चिपचिपाहट हटाने का आसान तरीका

घर में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, कांच या स्टील की बोतल जब नई लेते हैं तो उस पर स्टिकर लगा होता है और ये स्टिकर समय के साथ अपने आप निकल जाता है. कई बार हम खुद ही इस स्टिकर को निकाल देते हैं. स्टिकर तो निकाल देते हैं, लेकिन इसकी गोंद बोतल पर चिपकी रह जाती है और फिर बोतल पर चिपचिपाहट बन जाती है. कई बार बार-बार धोने के बाद भी ये चिपचिपाहट नहीं जाती और बोतल देखने में गंदी लगने लगती है. अगर, आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप आसानी से बोतल की गम को साफ कर सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं पानी की बोतल से स्टिकर कैसे हटाएं.

पानी की बोतल से स्टिकर हटाने के लिए आपको किसी महंगे क्लीनर या केमिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसका समाधान आपकी रसोई में ही मौजूद है. बोतल से चिपचिपाहट हटाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा तेल और लिक्विड साबुन की मदद से इसे आसानी से साफ किया जा सकता है.

बोतल पर चिपचिपाहट क्यों जम जाती है?

दरअसल, बोतल पर स्टिकर चिपकाने के लिए एक खास तरह के गोंद का इस्तेमाल किया जाता है. स्टिकर भले ही निकल जाए, लेकिन उसका गोंद अक्सर चिपका ही रहता है. इस गोंद पर धूल और गंदगी आसानी से चिपक जाती है. इससे बोतल जल्दी गंदी दिखने लगती है.

पानी की बोतल से स्टिकर कैसे हटाएं?

पानी की बोतल से स्टिकर हटाने के लिए चिपचिपे हिस्से पर थोड़ा सा कोई भी ऑयल, नारियल तेल या बेबी ऑयल लगा दें. इसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, ताकि तेल गोंद को ढीला सके. इसके बाद किसी कपड़े या टिश्यू से उस हिस्से को हल्के हाथों से रगड़ें. इससे चिपचिपाहट दूर हो जाती है. इसके अलावा बोतल से गोंद निकालने के लिए तेल और साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है. बोतल को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. इससे तेल की चिकनाई भी निकल जाएगी और बोतल दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी.

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