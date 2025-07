Effective Tips to Leave Sugar Habit: हमारे देश में लोग मीठा जमकर खाते हैं. तीज त्योहार, शादी ब्याह, बर्थडे और हर खास मौके पर मुंह मीठा कराने की परंपरा है. देखा जाए तो शुगर शरीर के लिए जरूरी होती है लेकिन इसका ज्यादा सेवन शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है.शुगर जितनी खाने में मीठी लगती है, उतने ही कड़वे इसके परिणाम होते हैं. ज्यादा शुगर (Excess Sugar Eating Side Effects)खाने से न केवल वजन बढ़ता है बल्कि डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड बीमारियों का रिस्क पैदा हो जाता है. लेकिन कई बार लोग चाहकर भी मीठा नहीं छोड़ पाते हैं. दरअसल मीठे की लत लग जाए तो ये बहुत परेशान करती हैं. ऐसे में अगर आप भी मीठे (how to get rid of Sugar Habit)की लत से परेशान हो चुके हैं और इसे छोड़ना चाह रहे हैं तो ये नामुमकिन नहीं है. कुछ असरदार टिप्स की मदद से मीठे की लत से छुटकारा पाया जा सकता है. चलिए जानते हैं ऐसे ही अमेजिंग टिप्स जिनकी मदद से शुगर की लत (Amazing tips to Leave Sugar habits) को बाय बाय कहा जा सकता है.

शुगर की लत के नुकसान (Sugar Side Effects on body)

ज्यादा शुगर यानी मीठा खाने से शरीर को कई तरह के नुकसान होते हैं.

ज्यादा मीठा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिससे वजन तेजी से बढ़ता है.

ज्यादा शुगर खाने से डायबिटीज की बीमारी हो सकती है.

ज्यादा मीठा खाने वाले लोगों को हार्ट डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है.

ज्यादा मीठा खाने से चेहरे पर मुंहासे निकलने लगते हैं.

ज्यादा मीठा खाने वाले लोग हाई बीपी के शिकार जल्द होते हैं.

मीठा शरीर में ज्यादा जाने पर शरीर में सूजन की समस्या आती है.

ज्यादा मीठा खाने से लिवर खराब होने का रिस्क बढ़ जाता है.

ज्यादा मीठा खाने से दांत खराब होने लगते हैं.

ज्यादा मीठा खाने से गैस, ब्लोटिंग, कब्ज जैसी पेट संबंधी परेशानियां पैदा हो जाती हैं.

शुगर की लत छोड़ने में मदद करेंगे ये टिप्स (These tips will help to say goodbye to sugar)

चाय,कॉफी आदि चीजों में काफी शुगर होता है. इन ड्रिंक्स का सेवन कम करें.

एक दिन में शुगरी ड्रिंक्स छोड़ने की बजाय इसे धीरे धीरे कम करें.

दूध वाली चाय की बजाय नींबू, दालचीनी या तुलसी की चाय पीने फायदा होगा.

पहले चाय में कम चीनी डालें और फिर धीरे धीरे और कम करते रहें, आखिर में बिलकुल छोड़ सकते हैं.

Photo Credit: Canva

सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट जूस आदि में काफी शुगर होता है.

ये सब शरीर में जाकर शुगर का लेवल हाई कर देते हैं.

इनकी बजाय नारियल पानी, नींबू पानी,ग्रीन टी पीने की आदत डालें.

इनसे आपकी ड्रिंक्स की क्रेविंग कम होने लगेगी.

अगर आपके घर में रोज रोज मिठाई खाई जाती है तो इसकी आदत कम करें.

मिठाई को एक दिन में छोड़ना संभव नहीं है. इसे धीरे धीरे कम करें.

केक, कुकीज, पेस्ट्री और आइसक्रीम जैसी चीजों को धीरे धीरे कम करें.

इनके बदले आप ग्रीक योगर्ट, ओट्स कुकीज या फ्रूट सलाद खा सकते हैं.