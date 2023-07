बाजार वाली कॉफी भी हो जाएगी फेल, जब इस यूनीक तरीके से घर पर बनाएंगे चिल्ड Cold Coffee, जानें Recipe

बाजार जैसी कोल्ड कॉफी बनाना चाहते हैं तो बस यह ट्रिक आजमा लें.

How To Make Starbucks Coffee At Home: गर्मियों के दिनों में चिल्ड कोल्ड कॉफी (Cold Coffee) मिल जाए तो पूरा मन तरोताजा हो जाता है, लेकिन बाजार जाकर कोल्ड कॉफी पीना जेब पर बहुत भारी पड़ जाता है. खासकर स्टारबक्स (Starbucks) या कैफे कॉफी डे (Cafe Coffee Day) चले जाओ तो हजार रुपए से नीचे बिल नहीं आता है. पर वही कॉपी उन्हीं इनग्रेडिएंट्स के साथ जब हम घर पर बनाते हैं तो पता नहीं क्यों वो स्वाद ही नहीं आता. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये खबर खास आपके लिए है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप घर पर एकदम कैफे जैसी कोल्ड कॉफी (How To Make Perfect Coffee At Home) बना सकते हैं वो भी बस बेसिक इनग्रेडिएंट्स से. खुद Expert से सीखिए कॉफी बनाने का तरीका.