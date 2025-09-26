विज्ञापन

तेजी से बढ़ेगी आपके बच्चे की हाइट, बस रोजाना कर लें ये चार जरूरी काम

Increase Children Height: कई लोग बच्चों की हाइट को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, हालांकि कुछ ऐसे आसान तरीके भी हैं, जिन पर ध्यान देकर आप बच्चे की ग्रोथ ठीक कर सकते हैं.

बच्चों की हाइट बढ़ाने के आसान तरीके

अक्सर कई लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है. इसके लिए वो तमाम चीजें और नुस्खे भी अपनाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है. मार्केट में बच्चों की हाइट बढ़ाने का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स की भी कमी नहीं है, इनका बिजनेस करोड़ों-अरबों का है. हालांकि ये अब तक साबित नहीं हुआ है कि ये चीजें पूरी तरह से कारगर हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे की हाइट बढ़ा सकते हैं. आपको रोजाना इन चीजों पर ध्यान देना होगा, जिसके बाद इसका असर दिखने लगेगा. 

इन चीजों का रखें ध्यान

उम्र के साथ ही बच्चों की हाइट भी बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा नहीं होता है. कुछ बच्चे उम्र से छोटे लगने लगते हैं और उनकी हाइट काफी धीरे-धीरे बढ़ती है. ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान रहते हैं, जिन्हें कुछ बातों का नियमित रूप से ख्याल रखना चाहिए.

बॉडी स्ट्रेचिंग जरूरी: बच्चे का एक्टिव होना काफी जरूरी है, जो बच्चे ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं उनकी हाइट तेजी से नहीं बढ़ पाती है. बच्चों को फुटबॉल, रस्सी कूद, स्विमिंग, लटकना, साइकलिंग और बैडमिंटन जैसे आउटडोर गेम्स खिलाएं. इससे उनकी ग्रोथ पर असर पड़ेगा और हाइट रुकने की समस्या खत्म हो सकती है. 

कितने साल के बच्चों को ब्रश करना चाहिए?

योगासन से मिलेगी मदद: जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है उनके लिए योगासन काफी जरूरी है. ऐसे बच्चों को ताड़ासन करवाना चाहिए. बाबा रामदेव बताते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार जैसे योगासन भी कारगर हैं.  

जरूरी है धूप: कई बार देखा गया है कि जिन बच्चों को धूप नहीं मिल पाती है, उनकी हाइट तेजी से नहीं बढ़ती है. इसकी वजह विटामिन डी की कमी भी हो सकती है. इसीलिए बच्चों को सुबह धूप में लेकर जाएं, जिससे उनकी हड्डियों का विकास ठीक से होगा.  

पौष्टिक खाना: आजकल बच्चों की जुबान पर बाहर के खाने का टेस्ट लग जाता है, जिससे वो घर का खाना कम खाते हैं. बच्चों में चॉकलेट, चिप्स और बर्गर जैसी चीजें ज्यादा खाने की आदत बन जाती है. ये भी ग्रोथ कम होने या रुकने का कारण हो सकता है. इसीलिए बच्चे को हरी सब्जियां, प्रोटीन से युक्त पौष्टिक खाना खिलाएं और बाहर की चीजों से परहेज करें. बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए दूध और दही खूब खिलाएं. 

