आप भी पहनते हैं चांदी की अंगूठी? जानें इससे मिलने वाले फायदे

What Are The Benefits Of Silver Ring: चांदी की अंगूठियां तो कई लोग पहन लेते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में रत्नों का ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इस्तेमाल बताया गया है (Silver Ring Benefits According To Astrology) . हर एक ग्रह का एक रत्न या उपरत्न होता है. इसलिए धारण करने से पहले एक बार अपने ग्रहों के बारे में जान लेना चाहिए. क्योंकि आज कल कई लोग चांदी की चीजें पहने रहते हैं. कहीं कोई ब्रेसलेट पहन लेता है तो कोई चेन, ऐसे ही लोग अंगूठियां भी पहन लेते हैं. जिसको देखो वो चांदी का छल्ला या अंगूठी पहना दिख जाता है. ऐसे में आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप जिस चांदी को धारण कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं (Is Wearing Silver Ring Good For You). साथ ही चांदी किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. साथ ही ये भी जानें कि चांदी का छल्ला या अंगूठी पहनने से आपको कौन से फायदे मिलते हैं (Silver Ring Health Benefits).

Astrologer Jai Madan ने बताया हाथ पर क‍ितने द‍िन बांधना चाह‍िए कलावा, फ‍िर इस न‍ियम से उतारें

चांदी किस ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है? (Which Planet Is Represented By Silver)

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चांदी चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है. ऐसा माना जाता है कि चांदी धारण करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होने लगती है. चंद्रमा मजबूत होने से आपका मन शांत रहता है और आपकी भावनाओं पर भी अच्छा असर पड़ता है.

चांदी की अंगूठी पहनने से कौन से फायदे मिलते हैं?

बात करें चांदी की अंगूठी को पहनने से मिलने वाले फायदों की तो, इसमें कई तरह के फायदे शामिल हैं. चांदी धारण करने से आपका मन शांत रहता है. स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आपको राहत मिलती है, साथ ही चंद्रमा के साथ-साथ अन्य ग्रहों की भी पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ऐसे में चलिए इसके अन्य फायदों के बारे में अच्छे से जानते हैं.

मन शांत

चांदी को शीतलता प्रदान करने वाला मेटल माना जाता है. इसको पहनने से आपका मन शांत रहता है. साथ ही आपका तनाव भी कम होता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बूस्ट होता है.

स्वास्थ्य संबंधित फायदे

चांदी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इस गुण के चलते ही ये आपके शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से राहत दिलवाते हैं. इसलिए ही अगर आप चांदी पहनते हैं तो आपके शरीर को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा.

पॉजिटिव एनर्जी

जानकारी के मुताबिक, चांदी में दूसरे ग्रहों की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है. चांदी की अंगूठी पहनने से आप चंद्रमा के साथ-साथ अन्य ग्रहों की भी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने में सफल हो सकते हैं.

शरीर ठंडा रखे

अगर आप चांदी की अंगूठी पहनते हैं तो इससे आपका शरीर भी ठंडा रहेगा. चांदी अपने ठंडे स्वभाव के लिए भी जानी जाती है. आयुर्वेद के मुताबिक, चांदी की ताशीर ठंडी होती है, इसलिए ही ये आपके शरीर के तापमान को बैलेंस्ड रखने में मददगार साबित होती है.

सूर्य की एनर्जी

चांदी सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करके आपके शरीर में बैलेंस बनाए रखती है.

क्या है चांदी की अंगूठी पहनने का शुभ दिन?

चांदी की अंगूठी पहनने का शुभ दिन जानें तो, आप शुक्रवार या सोमवार के दिन पहन सकते हैं. इसके लिए आप सुबह ही स्नान कर लें और अपने दाएं हाथ के अंगूठे में पहन लें. ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ध्यान रहे कि चांदी की अंगूठी पहनने से पहले इसको गाय के कच्चे दूध में डुबाकर रखें. इसके बाद चांदी की अंगूठी को गंगाजल से शुद्ध कर लें और फिर सोम सोमाय नम: मंत्र का 11 बार जाप करके ही इसको धारण करें.