प्याज एक महीने तक नहीं खाएंगे आप तो शरीर पर दिखने लगेंगे ये प्रभाव, जानें यहां कितनी जरूरी है यह सब्जी

प्याज कई तरह के विटामिनों की खान कही जाती है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व शरीर को हेल्दी रखने के साथ साथ कई तरह की बीमारियों को भी दूर रखते हैं. प्याज में फाइबर भी होता है जिससे पाचन सही और स्मूद होता है. इसके सेवन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और इसमें पाए जाने वाले विटामिन बी6 और फोलेट से शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है. आपको बता दें कि प्याज में पाया जाने वाला एलिल प्रोफाइल डाइसल्फाइड नामक एंटीऑक्सीडेंट कैंसर जैसी बीमारी के खतरे को कम करने में मददगार साबित होता है.





30 दिन तक नहीं खाई प्याज तो क्या होगा (What happened if you not eating onion for 30 days)



अगर आप तीस दिन तक प्याज नहीं खाएंगे तो इसका शरीर पर कुछ असर हो सकता है. प्याज में पाया जाने वाला फाइबर पेट साफ रखता है और अगर आप प्याज नहीं खाएंगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा और पाचन में दिक्कत आ सकती है. प्याज का कई दिनों तक सेवन ना करने पर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी पावर भी कम हो सकती है. चूंकि प्याज में सूजन रोधी गुण भी होते हैं और इसे ना खाने पर आपके शरीर में सूजन की दिक्कत भी आ सकती है. इसका सेवन न करने पर आप ऑक्सिडेटिव तनाव का शिकार हो सकते हैं.

