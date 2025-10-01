फ्रिज में कितने दिन तक रख सकते हैं कच्चा चिकन? जानें कब हो जाता है खराब

फ्रिज में लोग कई चीजों को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इसमें चीजें लंबे वक्त तक फ्रेश रहती हैं और खराब नहीं होती हैं. सभी लोग बची हुई सब्जी से लेकर बचा हुआ आटा और बाकी चीजें फ्रिज में रखते हैं, जिसके बाद सुबह इसका फिर से इस्तेमाल किया जाता है. कुछ नॉनवेज के शौकीन लोग चिकन भी फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं और कई दिनों तक उसका इस्तेमाल करते हैं. हालांकि लंबे वक्त तक ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं कि फ्रिज में आप कितने दिनों तक कच्चा चिकन स्टोर करके रख सकते हैं और ये कब तक फ्रेश रहता है.

काफी जल्दी खराब हो जाता है नॉनवेज

आपको ये पता होना जरूरी है कि कुछ चीजों में सबसे जल्दी बैक्टीरिया पैदा होते हैं और ये खराब हो जाती हैं. इसमें चिकन और बाकी नॉनवेज चीजें भी शामिल होती हैं. अगर इन्हें कुछ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इनसे बदबू आने लगती है और ये खाने लायक नहीं बचते हैं, यही वजह है कि लोग इन्हें फ्रीजर में स्टोर कर लेते हैं.

रात में बिना कपड़ों के सोते हैं आप? जान लीजिए क्या हैं इसके फायदे और नुकसान

कितने दिन तक फ्रिज में फ्रेश रहता है चिकन?

अब बात करते हैं कि चिकन कितने दिन तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है और कब तक ये फ्रेश रहता है. कच्चे चिकन को आप दो से तीन दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इसके बाद इसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा रहता है. इसके लिए भी कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं करने पर चिकन जल्दी भी खराब हो सकता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

फ्रिज में चिकन रखने से पहले इसे अच्छी तरह से धो लें और कोशिश करें कि खून पूरी तरह से साफ हो जाए.

फ्रिज में रखने से पहले चिकन को अच्छी तरह से ड्राई कर लें और इसे एयर टाइट कंटेनर में ही रखें.

चिकन को हमेशा फ्रीजर में लो टेंपरेचर पर ही रखें, जितना कम टेंपरेचर होगा, चिकन उतना ही सेफ रहेगा.

अगर आप करीब एक हफ्ते तक चिकन को फ्रिज में रखना चाहत हैं तो इसे मैरिनेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको चिकन पर हल्दी और नमक लगाना होगा.

कितने दिन तक रखें बना हुआ चिकन?

अब कच्चे चिकन को कितने दिन तक रखें, ये तो आप जान चुके हैं... लेकिन एक सवाल ये भी है कि पके हुए चिकन को आप कितने दिन तक खा सकते हैं? कई लोग चिकन करी या फिर चिकन की किसी दूसरी डिश को कई दिनों तक फ्रिज में रखते हैं और फिर इसे खाते हैं. पके हुए चिकन को तीन से चार दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है, इससे ज्यादा रखने पर आपको परेशानी हो सकती है.