सर्दी खांसी ने कर रखा है परेशान तो आजमाएं दादी-नानी के ये नुस्खे, 2 दिन में उड़न छू हो जाएगी हर बीमारी

आइए जानते हैं सर्दी-खांसी की परेशानी को उड़न छू कर देने वाले कुछ घरेलू उपाय.

खास बातें इस मौसम में खांसी से बुरा हाल है.

तो चलिए आपको बताते हैं देसी नुस्खे.

इनसे एकदम दूर हो जाएगी सारी परेशानी.

Home Remedies For Cold And Cough: बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी (cough and cold) की समस्या लोगों को परेशान कर देती है. फिलहाल कभी बारिश की झड़ी तो कभी तेज चिलचिलाती धूप के कारण अधिकतर लोग जुकाम और फ्लू का सामना कर रहे हैं. दवाओं के साथ कुछ घरेलू उपाय (home remedy) भी इस परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं सर्दी खांसी की परेशानी को उड़नछू कर देनी वाले कुछ घरेलू उपाय (home remedies for cough and cold).