Healthy Ingredients to Mix in Flour: अगर आपको लगता है कि सिर्फ दवाएं ही बीमारियों से बचा सकती हैं, तो एक बार अपने किचन की तरफ भी नजर डाल लें. जहां ऐसे-ऐसे खजाने छुपे हैं, जो आपकी रोटी (How to make healthy roti at home) को सुपरहेल्दी मेडिसिन बना सकते हैं. यूट्यूब चैनल 'Healthy Hamesha' पर हेल्थ टिप्स देने वाले डॉ. सलीम ज़ैदी ने हाल ही में एक ऐसा नुस्खा (Homemade herbal chapati for immunity) बताया है, जिससे आपकी रोटियां ही डायबिटीज, बीपी, जॉइंट पेन, कमजोर हड्डियों और पाचन की गड़बड़ी जैसी सैंकड़ों बीमारियों को दूर करने में मदद कर सकती हैं. जानिए वो 6 देसी सुपरफूड्स, जिन्हें आटे (How to make nutritious atta at home) में मिलाकर आप खुद को हेल्दी बना सकते हैं.

1. मेथी दाना (Fenugreek Seeds)

मेथी दाना कई मसालों में यूज होता है. ये खाने के टेस्ट को बढ़ाता है. भूख कंट्रोल करने, पेट साफ करने और शुगर मैनेजमेंट में ये एक चमत्कारी जड़ी है. इसे हल्का भूनकर पाउडर बना लें और आटे में मिलाएं, लेकिन ध्यान रखें, ज्यादा मात्रा न हो, वरना रोटियां कड़वी हो सकती हैं. इस आटे की रोटियां खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन को बेहतर होता है. मेथी दानों को तवे पर भून लें. ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लें और आटा गूंथते टाइम उसमें एक टी स्पून या आटे की मात्रा के हिसाब से मिला लें.

2. अलसी के बीज (Flax Seeds)

अगर दिल से जुड़ी समस्या हो या जोड़ों में दर्द सताता हो, तो अलसी का पाउडर आपकी रोटी में होना चाहिए. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर यह बीज नसों की सफाई करता है और ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है.

Photo Credit: iStock

3. अजवाइन (Celery)

गैस, एसिडिटी, कब्ज और पेट में जलन जैसी समस्याएं एक आम बात हैं, लेकिन आटे में अजवाइन का पाउडर मिला देने से ये सबकुछ ठीक हो सकता है. यह पाचन को एक्टिव रखता है और रोटियों को टेस्टी भी बनाता है.

4. तिल (Sesame Seeds)

तिल के बीज खासकर सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म और मज़बूत बनाते हैं. इनमें भरपूर कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को स्टील जैसा मजबूत बनाता है. मोनोपॉज के बाद की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये रोटी बेहद फायदेमंद है.

5. अमरंथ (Amaranth)

ये ग्लूटन फ्री अनाज है जो प्रोटीन, फाइबर और फाइटोस्टेरोल्स से भरा होता है. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है और एनर्जी देता है. हर एक किलो आटे में एक कप अमरंथ आटा मिलाएं और हेल्दी रोटियां बनाएं .

6. सहजन (Moringa)

सहजन यानी मोरिंगा का पाउडर विटामिन A, C, E, प्रोटीन और मिनरल्स का बेहतरीन कॉम्बो है. ये शरीर की सूजन घटाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और डिटॉक्स का काम करता है, लेकिन ध्यान रखें इसका स्वाद हल्का तीखा होता है, तो मात्रा कम ही रखें.

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं ये चमत्कारी आटा

आप अमरथं को छोड़कर सभी बीजों को ग्राइंडर में पीसकर एक डिब्बे में रख लें और जब रोटियां बनाएं तो एक-दो टी स्पून या मात्रा के अनुसार आटे में मिला लें. हर दिन इनकी रोटियां खाने से आपकी सेहत सुधरेगी और कई बीमारियां दूर रहेंगी.

क्या-क्या हैं फायदे