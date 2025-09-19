Google Gemini से बना सकते हैं दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी जैसा लुक? ये रहा जवाब

इन दिनों सोशल मीडिया पर एआई लुक छाए हुए हैं. गूगल Gemini का इस्तेमाल कर लोग खुद की ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं, जिन्हें देखकर उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा है. कोई खुद को विंटेज लुक दे रहा हो तो किसी के सिक्स पैक ऐब्स नजर आ रहे हैं. एआई तस्वीरों की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा खेल प्रॉम्प्ट का है, यानी जिस तरह से आप कमांड देंगे, उसी तरह का रिजल्ट आपके सामने होगा. कुछ यूजर्स का सवाल है कि क्या वो दीपिका पादुकोण या दिशा पाटनी जैसा लुक भी बना सकती हैं? आइए जानते हैं कि कैसे आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं.

एक कमांड में सब कुछ चेंज

कुछ साल पहले टोन्ड बॉडी और सिक्स पैक एब्स के लिए कई सालों की मेहनत और स्ट्रिक्ट डाइट लगती थी. हीं अब टेक्नोलॉजी के आने के बाद से ये कुछ सेकेंड का काम हो चुका है. भले ही शर्ट से आपका पेट बाहर झांक रहा हो, लेकिन एआई को एक कमांड देकर आप किसी एक्टर जैसे लुक में दिख सकते हैं. इस तकनीक का इस्तेमाल लोग खूब कर रहे हैं और सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से भरा पड़ा है.

कैसे मिलेगा एक्ट्रेस जैसे लुक?

अब सवाल है कि क्या कोई दीपिका या फिर दिशा पाटनी जैसे लुक में भी खुद को दिखा सकता है? जी हां, गूगल Gemini ने सब कुछ मुमकिन बना दिया है. आपको सिर्फ और सिर्फ Prompt के जरिए एआई को बताना है कि आप क्या चाहते हैं, वो आपको वैसी ही तस्वीर बनाकर देगा. ये तस्वीरें किसी फोटोशॉप इमेज जैसी नहीं लगती हैं, बल्कि काफी रियल नजर आती हैं. इससे आप अपने कपड़े, अपना फिगर और बॉडी टोन भी खुद से तय कर सकते हैं.

ये Prompt आएंगे आपके काम

विटेंज फोटो के लिए - Give the photo a timeless, vintage feel with a soft sepia tone and a subtle vignette.

मनपसंद बॉडी के लिए - A powerful figure in a gym outfit, standing in a neon-lit futuristic cityscape at night, glowing lights and moody contrast.

स्पोर्ट्स कार के साथ फोटो - Make my photo an overhead high-angle 3:4 full-body shot of a men/women lying relaxed on the hood of a yellow Lamborghini Urus in a dim basement garage. Wearing a white shirt, jeans shorts, polished black shoes and Tattoo visible on the belly.

कुल मिलाकर आप जितनी डीटेल और साफ Prompt गूगल को देंगे, वो ठीक उसी तरह की इमेज आपको बनाकर देगा. आपको ये बताना होगा कि आप किन कपड़ों में, किस जगह और कैसे बॉडी टाइप में दिखना चाहते हैं.

