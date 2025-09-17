गलत साइज की चूड़ी से मत बिगाड़िए अपने हाथों की खूबसूरती, घर बैठे ऐसे पता करें परफेक्ट फिट

How To Measure Your Bangle Size At Home: त्योहार और शादी-ब्याह के मौसम में हर महिला अपने हाथों को रंग-बिरंगी चूड़ियों से सजाना चाहती है, लेकिन अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त सबसे बड़ी समस्या आती है...चूड़ी का सही साइज. गलत साइज मंगवाने पर या तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं या फिर मन मारकर पहनना पड़ता है. अब टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ आसान फैशन टिप्स फॉलो करके आप घर बैठे ही अपनी चूड़ी का परफेक्ट साइज पता कर सकती हैं और ऑनलाइन शॉपिंग को बना सकती हैं टेंशन-फ्री.

हाथ का सही माप लें (Hand Measurement)

अपने अंगूठे को छोटी उंगली की ओर मोड़ें, जैसे चूड़ी पहन रहे हों. अब मापने वाला टेप या धागा लेकर हाथ के सबसे चौड़े हिस्से (अंगूठे और उंगलियों के जोड़) को मापें. यह साइज आपकी चूड़ी का असली माप होगा.

चूड़ी का साइज नंबर में समझें (Understand Bangle Sizes)

भारत में चूड़ी का साइज 2.4, 2.6, 2.8 जैसे नंबरों में दिया जाता है. ये नंबर चूड़ी के अंदर के व्यास को दर्शाते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपके हाथ का माप 6 सेमी है तो आपको 2.4 साइज की चूड़ी लेनी चाहिए.

पुरानी चूड़ी से लें मदद (Old Bangle Trick)

अगर आपके पास पहले से सही साइज की चूड़ी है, तो उसके अंदर का माप रूलर से लें. इससे आपको बिना गलती किए नया साइज पता चल जाएगा.

पेपर स्ट्रिप से माप लें (Paper Strip Method)

एक कागज की पट्टी को हाथ के सबसे चौड़े हिस्से पर लपेटें और जहां पट्टी मिलती है वहां निशान लगाएं. अब इसे रूलर पर मापें. यह सबसे आसान तरीका है घर बैठे सही साइज चुनने का.

ध्यान रखने वाली बातें (Tips to check right bangle size)

चूड़ी न बहुत टाइट होनी चाहिए, न बहुत ढीली.

भारी या मोटी चूड़ियों के लिए थोड़ा बड़ा साइज चुनें.

जरूरत पड़े तो चूड़ी पहनने के लिए साबुन या पन्नी का सहारा लिया जा सकता है.

