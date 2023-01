फेस वॉश आप तो ऐसे नहीं करते हैं रोज, अगर हां तो बेजान हो जाएगा चेहरा, आज से ऐसे करें साफ

how to clean face : आज से चेहरा धोना शुरू कर दीजिए इस तरह.

how to clean face : दिन भर की गंदगी और धूल चेहरे पर जमा हो जाती है. इसे हटाने के लिए फेस वॉश (how to clean face) काफी हेल्प करता है. अक्सर ब्यूटिशयन अच्छी कंपनी का ही फेस वॉश यूज करने की सलाह देते हैं. फेस वॉश का मतलब सिर्फ मुंह धोना नहीं बल्कि चेहरे की सफाई होती है. इसलिए फेस वॉश (face wash) का सही तरीका भी काफी मायने रखता है. इसलिए फेस वॉश करते समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं.