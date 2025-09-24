विज्ञापन

Eyeliner लगाते वक़्त क्या आपके हाथ भी कांपते है? ये है लगाने का सबसे आसान तरीका

Eyeliner Tricks: बस 3 आसान स्टेप्स अपनाकर आप घर बैठे ही परफेक्ट eyeliner लगा सकती हैं. इसे अपनी मेकअप रूटीन में शामिल करें और हर दिन अपनी आंखों को दें ग्लैमरस और आकर्षक लुक.

आंखों को दें ग्लैमरस लुक, बिना झंझट के सीखें Eyeliner लगाने का आसान तरीका

Master the Perfect Eyeliner: आपने कई बार देखा होगा कि आईलाइनर लगाने में कितना समय और धैर्य लगता है. कभी smudge हो जाता है, कभी symmetry बिगड़ जाती है, लेकिन बस कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर आप घर बैठे ही परफेक्ट आईलाइनर लगा सकती हैं, जो पूरे दिन टिके और आपकी आंखों को ग्लैमरस लुक दे. आइए जानते हैं सबसे आसान तरीका.

Eyeliner लगाने का आसान तरीका (Eyeliner tips for beginners)

  • सही प्रकार का आइलाइनर चुनें (Eye makeup hacks Hindi)
  • Liquid, gel या pencil...जो आपकी आंखों और स्किल के हिसाब से सबसे आसान हो.
  • Beginners के लिए पेंसिल आईलाइनर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसे आसानी से सही किया जा सकता है.

स्टेप-बाय-स्टेप एप्लीकेशन (Eyeliner lagane ka easiest tarika)

  • सबसे पहले आंखों के ऊपरी लिड पर हल्का डॉट या डैश बनाएं.
  • फिर इन डॉट्स को धीरे-धीरे जोड़कर लाइन बनाएं.
  • बाहर की तरफ थोड़ी सी फ्लिक (wing) डालें, जिससे आंखें बड़ी और उठी हुई दिखें.
क्लींजिंग और फिनिशिंग (Eyeliner without smudge)

  • अगर फैल या बिगड़ (smudge) जाए तो कॉटन स्वाब से हल्का साफ करें.
  • लाइन को लंबे समय तक टिकाने के लिए थोड़ा ट्रांसलूसेंट पाउडर आंखों के ऊपर हल्का सा डालें.

Eyeliner के लिए अतिरिक्त टिप्स (eyeliner lagane ka tarika)

  • आंखों को पहले मॉइस्चराइजर (moisturizer) या प्राइमर (primer) लगाएं, ताकि लाइन स्मूथ (smooth) हो.
  • बिगनर्स को टेप ट्रिक (tape trick) – छोटे टुकड़े टाइप (tape) लगाकर विंग (wing) बनाना आसान बनाता है.
  • रोज़ प्रैक्टिस से आपकी हाथ की स्थिरता और संतुलन बेहतर होता है.

