विज्ञापन

द‍िल्‍ली वालों की 100 रुपये में मौजां ही मौजां, जेब में हैं बस 100 रुपये तो भी द‍िल्‍ली की सैर कर सकते हैं आप, जानें कैसे

Things To do in Delhi-NCR Under 100 Rupees: ये जगहें साबित करती हैं कि घूमने के लिए हमेशा बड़ा बजट नहीं चाहिए होता है. कभी-कभी सबसे अच्छे प्लान सिंपल, अचानक और जेब पर हल्के होते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
द‍िल्‍ली वालों की 100 रुपये में मौजां ही मौजां, जेब में हैं बस 100 रुपये तो भी द‍िल्‍ली की सैर कर सकते हैं आप, जानें कैसे
100 रुपये से कम में दिल्ली–नोएडा की सैर: कम बजट में ज्यादा मजा (Photo Credit: yashrajfilms.com)

Things To do in Delhi-NCR Under 100 Rupees: दिल्ली और नोएडा सिर्फ बड़ी इमारतों, ट्रैफिक और महंगे कैफे तक ही सीमित नहीं हैं. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहां ऐसे कई पार्क, ऐतिहासिक जगहें, मार्केट्स और नेचर स्पॉट्स हैं, जहां आप 100 रुपये से भी कम खर्च में अच्छा समय बिता सकते हैं. ये जगहें साबित करती हैं कि घूमने के लिए हमेशा बड़ा बजट नहीं चाहिए होता है. कभी-कभी सबसे अच्छे प्लान सिंपल, अचानक और जेब पर हल्के होते हैं.

सुकून और हरियाली वाली जगहें (Peaceful Parks & Nature Spots)

अगर आप शहर की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में हैं, तो दिल्ली–नोएडा में कई हरियाली भरे ऑप्शन हैं.
बाणसेरा पार्क (50 रुपये) और सुंदर नर्सरी (50 रुपये) जैसी जगहें सुबह की वॉक, पिकनिक या बस सुकून से बैठने के लिए परफेक्ट हैं. वहीं ओखला बर्ड सैंक्चुअरी (30 रुपये) और जंगल ट्रेल (100 रुपये) नेचर लवर्स के लिए शानदार अनुभव देते हैं, जहां आप पक्षियों और हरियाली के बीच समय बिता सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इतिहास और ज्ञान की सैर (History & Knowledge Walks)


कम बजट में इतिहास और विज्ञान जानना चाहते हैं?

कुतुब मीनार (35 रुपये) दिल्ली की पहचान है और बेहद कम टिकट में आपको इतिहास से रूबरू कराती है. नेहरू प्लैनेटेरियम (100 रुपये) और साइंस म्यूजियम (80 रुपये) बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए मजेदार और सीखने वाला अनुभव देते हैं.

लोकल बाजार और स्ट्रीट वाइब्स (Local Markets & Street Vibes)

दिल्ली–नोएडा की असली जान उसके बाजार हैं.  दिल्ली हाट INA (30 रुपये) में आपको देशभर की कला, हैंडीक्राफ्ट और स्ट्रीट फूड का मजा मिलता है. वहीं नोएडा हाट और नोएडा सेक्टर 18 पूरी तरह फ्री हैं और दोस्तों के साथ घूमने, शॉपिंग करने या स्ट्रीट वाइब एंजॉय करने के लिए बढ़िया जगहें हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


कैसे पहुंंचे नजदीकी मेट्रो स्टेशन

इन सभी जगहों तक पहुंचना बेहद आसान है क्योंकि दिल्ली और नोएडा की मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. इससे ट्रैवल भी आसान और सस्ता हो जाता है. इन लोकेशन के नजदीकी मेट्रो स्टेशन ये हैं:

नेहरू प्लैनेटेरियम – उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन

बाणसेरा पार्क – सराय काले खां - हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन

जंगल ट्रेल – ओखला बर्ड सैंक्चुअरी मेट्रो स्टेशन

साइंस म्यूजियम – प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन

ओखला बर्ड सैंक्चुअरी – ओखला बर्ड सैंक्चुअरी मेट्रो स्टेशन

कुतुब मीनार – कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन

नोएडा हाट – नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन

सुंदर नर्सरी – सराय काले खां–हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन

दिल्ली हाट – INA मेट्रो स्टेशन

नोएडा सेक्टर 18 – नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन

अगर आप सोचते हैं कि दिल्ली–नोएडा में घूमना महंगा है, तो ये जगहें आपकी सोच बदल देंगी. ₹100 से कम में आप प्रकृति, इतिहास, ज्ञान और लोकल कल्चर एंजॉय कर सकते हैं. अगली बार जब प्लान बनाएं, तो जेब की चिंता छोड़िए और शहर को नए नजरिए से एक्सप्लोर कीजिए. और हां, ये जानकारी उस दोस्त के साथ शेयर करना न भूलें, जिसके साथ आप ये सैर करना चाहेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi - Noida Places To Visit, Budget Travel, Noida Places To Visit, Things To Do Under 100, Weekend Outing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com