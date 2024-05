दिन में आप कब और कितना पीते हैं पानी, क्या जानते हैं सही वॉटर इनटेक, चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं पानी के ज्यादा फायदे कैसे पाएं

Right Time To Drink Water: गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में शरीर को पानी (Water) की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. यही वजह है कि लोग इन दिनों ज्यादा पानी पीने लगते हैं. कुछ लोग पहले से ही रोजाना काफी पानी पीते हैं. लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि पानी पीने का सही वक्त (Right time To Drink Water) क्या होता है. कुछ लोग खाने के साथ पानी पीते हैं तो कुछ सुबह उठकर तीन-चार गिलास पानी पी जाते हैं. खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ढेर सारा पानी पानी के साथ साथ यह जानना भी जरूरी है कि कितना और कब पानी पीना चाहिए. ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि पानी पीने का सबसे सही समय क्या होता है.

पानी पीने का सबसे अच्छा वक्त सुबह का होता है, अगर आप सुबह उठते ही दो से तीन गिलास पानी पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. इससे आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और टॉक्सिन बाहर निकल जाता है. इसीलिए उठते ही पानी पीने की आदत जरूर डालें.