5 हजार की लिप्स्टिक मिलेगी 500 में! महंगी लिप्स्टिक के सस्ते विकल्प जो आपको हैरान कर देंगे!

Dupes For Affordable Lipsticks: अगर आप भी लिपस्टिक की दीवानी हैं और अपनी कलेक्शन में कुछ नए शेड्स को शामिल करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं, अब आप महंगी लिप्स्टिक के शेड को सस्ते में खरीद रखते हैं, नहीं हुआ न यकीन? स्टोरी में बने रहिए. हम आपको इस आर्टिकल में बड़े-बड़े ब्रांड जैसे MAC, Charlotte Tilbury और NARS के कुछ ऐसे शेड्स बताने वाले हैं, जो होंगे डुप्लिकेट लेकिन लगेंगे बिल्कुल अरिजनल, इतना ही नहीं इनके प्राइस भी बेहद कम होंगे.

Lipstick Dupes Finder

अच्छी बात यह है कि आजकल मार्केट में महंगी लिप्स्टिक के सस्ते dupes मौजूद हैं, जिनका न सिर्फ रंग, टेक्सचर और क्वालिटी लगभग एक जैसी है, बल्कि वह आपके बजट में भी फिट बैठ सकते हैं. तो चलिए एन नजर डालते हैं इन dupes पर.

MAC Ruby Woo: अगर आप MAC की लिपस्टिक के दीवाने हैं और कम पैसे में बिल्कुल हूबहू लिपस्टिक खरीदना चाहते हैं, तो आप MAC Ruby Woo जो तकरीबन 5000 की रेंज की है इसका सस्ता विकल्प Maybelline SuperStay Matte Ink (Ambitious) तकरीबन 500 में खरीद सकते हैं. इन दोनों का टेक्सचर एक जैसा है और यह किफायती भी है. दोनों का रेड शेड लगभग एक जैसा मैट फिनिश देता है.

Charlotte Tilbury Pillow Talk: जो 3000 से ज्यादा की रेंज की लिप्स्टिक है इसे आप कम रेट में खरीद सकते हैं, इसका सस्ता dupe है Wet n Wild Rebel Rose जिसे आप तकरीबन 600 से 700 .यह शेड एक बेहतरीन और सस्ता विकल्प है. अगर आप न्यूड-पिंक टोन पसंद करते हैं तो यह एक पॉपुलर और किफायती ऑप्शन हो सकता है.

Huda Beauty Gossip Gurl: Huda Beauty Gossip Gurl जो तकरीबन1,750 से ₹2,100 के बीच में आजाती है, इसका किफायती और अच्छा विकल्प है Swiss Beauty Non-Transfer Lipstick जो आपको तकरीबन 263 से 429 के बीच मिल जाएगा . यह लिप्स्टिक अपनी पिंक टोन एर क्रीमी मैट टेक्सचर के लिए जानी जाती है. अगर आप अपने कलेक्शन में Huda को शामिल करना चाहते हैं, तो यह विकल्प अपने लिए बेस्ट हो सकता है.

