नोएडा और दिल्ली में कहां दिखता है सबसे बड़ा रावण, नोट कर लीजिए मेट्रो स्टेशन के नाम

Dussehra 2025: दशहरे पर लोगों को रावण को जलते हुए देखकर खूब मजा आता है, इसीलिए वो किसी ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं, जहां उन्हें सबसे बड़ा रावण दहन देखने को मिले.

नोएडा और दिल्ली में कहां दिखता है सबसे बड़ा रावण, नोट कर लीजिए मेट्रो स्टेशन के नाम
दिल्ली-एनसीआर में यहां दिखेगा सबसे बड़ा रावण

Dussehra 2025: दशहरे के मेले में हजारों लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें रावण के पुतले को जलते हुए देखना होता है. रावण जितना बड़ा हो, मजा भी उतना ही शानदार आता है. दिल्ली और एनसीआर में कई जगह रावण ऐसे ही जलता है, यहां कई मिनट तक रावण जलता है और लोग उसे देखते हैं. कुछ लोगों को इस चीज में काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है कि आखिर वो सबसे बड़ा रावण कहां जाकर देख सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि शाम को आप कहां जाकर विशालकाय रावण को साक्षात देख सकते हैं. 

दिल्ली में कहां जलता है सबसे बड़ा रावण?

दिल्ली में कई जगहों पर रावण दहन होता है, कई रामलीला कमेटियों की तरफ से बड़े रावण बनवाए जाते हैं और दशहरे की रात को उन्हें जलाया जाता है. हालांकि द्वारका सेक्टर 10 में सबसे बड़ा रावण देखने को मिलता है. अगर आप द्वारका या फिर उत्तम नगर के आसपास रहते हैं तो आप यहां जा सकते हैं. पिछली बार यहां 200 फीट से ज्यादा लंबे रावण को जलाया गया था. अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो आपको मेट्रो से आना होगा. द्वारका सेक्टर 10 मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर ये रावण दहन होता है. 

बच्चों के साथ ऐसे मनाएं दशहरे का त्योहार, इन बातों का जरूर रखें ख्याल

नोएडा का सबसे बड़ा रावण 

अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आपके लिए नोएडा स्टेडियम बेस्ट ऑप्शन रहेगा. यहां रावण का बड़ा पुतला लगाया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं. अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप यहां आने से बच सकते हैं, क्योंकि नोएडा स्टेडियम में दशहरे की शाम पैर रखने की जगह भी नहीं होती है. ये नोएडा के सेक्टर 21 में आता है, यहां पहुंचने के लिए आपको सेक्टर-16 या फिर नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो पर उतरना होगा. 

इन जगहों पर भी दिखता है विशालकाय रावण

जो लोग दिल्ली या नोएडा में नहीं रहते हैं, उनके लिए भी कई सारी ऐसी जगह हैं, जहां पहुंचकर वो अच्छा रावण दहन देख सकते हैं. गाजियाबाद के कविनगर स्थित रामलीला मैदान में ऐसा ही रावण दहन होता है. इसके अलावा अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं तो आप सेक्टर 50 , सेक्टर 23 या फिर जैकबपुरा जाकर रावण दहन देख सकते हैं. 

