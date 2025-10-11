दिवाली से पहले ऐसे करें अपने घर के पंखों की सफाई, स्टूल की भी नहीं पड़ेगी जरूरत

दिवाली का त्योहार आने ही वाला है, ऐसे में लोगों ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं. दिवाली एक ऐसा त्योहार है, जिससे ठीक पहले घर की अच्छी तरह से सफाई होती है. कई लोग सफाई या फिर घर की पुताई के लिए दिवाली का ही इंतजार करते हैं, इसके बाद जब लाइट्स लगाई जाती हैं तो घर चमकने लगता है. दिवाली की इस सफाई के दौरान सबसे मुश्किल काम पंखों पर जमी गंदगी को हटाना होता है. इसके लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है और स्टूल का सहारा लेना पड़ता है. इसके बावजूद पंखे ठीक से साफ नहीं हो पाते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पंखों को आसानी से साफ कर सकते हैं.

पंखे साफ करना मुश्किल

कुछ लोगों के घर की हाइट नॉर्मल होती है, ऐसे में वो बेड पर स्टूल लगाकर आसानी से अपने पंखे साफ कर लेते हैं, लेकिन कुछ घरों की हाइट ज्यादा होती है. ऐसे में उनके लिए पंखे तक ठीक तरह से पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है और सफाई ठीक से नहीं हो पाती है. इसके लिए आपको कुछ न कुछ जुगाड़ तो लगाना ही होगा.

ऐसे करें पंखे साफ

पंखे को साफ करने के लिए आपको सिर्फ कपड़े की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एक ऐसा हथियार तैयार करना होगा, जिससे आप नीचे खड़े होकर भी पंखा साफ कर सकते हैं.

इसके लिए आपको एक कपड़े टांगने वाले हैंगर की जरूरत होगी, जो लगभग हर घर में होता है.

इसका ऊपर वाला मुड़ा हुआ हिस्सा सीधा कर लें और इसे किसी डंडे या फिर वाइपर वाले पाइप से बांध लीजिए.

इसके बाद एक स्पंज या पुराना फोम लेकर उसे हैंगर के नीचे और ऊपर की तरफ बांध लें, फोम नहीं है तो आप कपड़ा भी बांध सकते हैं.

हैंगर के दोनों छोर पर फोम बांधते हुए इस बात का ध्यान रखें कि पंखे के ब्लेड इसके अंदर फंस जाएं और डस्ट आसानी से निकल जाए.

सबसे पहले इस हैंगर वाले जुगाड़ से तीनों ब्लेड को साफ कर लें, इससे ऊपर जमा मोटी गंदगी साफ हो जाएगी.

इसके बाद आपको एक टब में सर्फ वाला पानी लेना है और इस स्पंज वाले हैंगर को उसमें डुबोकर फिर से ब्लेड में फंसाकर उन्हें साफ करना है. दो से तीन बार ऐसा करने से आपके पंखे चमकदार बन जाएंगे.

खिड़कियां भी कर सकते हैं साफ

पंखे साफ करने के लिए आपने जो जुगाड़ बनाया है, वो आपके कई काम आ सकता है. इससे आप दरवाजे के ऊपर और खिड़कियों की सफाई भी कर सकते हैं. इससे आपको न तो किसी स्टूल की जरूरत पड़ेगी और न ही आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी.