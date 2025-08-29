सिगरेट का हर कश खेल रहा है आपकी सेहत से...आपकी उम्र 10 साल तक घटा सकता है

Smoking Can Cause These Serious Disease: हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान (Smoking) सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाते. सिगरेट और तंबाकू का धुआं धीरे-धीरे शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है. डॉक्टरों का मानना है कि धूम्रपान न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है.

फेफड़ों का कैंसर । Lung Cancer

धूम्रपान करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 90% मामलों में धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर की वजह होता है. इस बीमारी से मौत का जोखिम किसी भी अन्य कैंसर की तुलना में अधिक होता है.

क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) । health hazards of smoking

यह फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है. वायुमार्ग सिकुड़ने से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. अनुमान है कि सीओपीडी के 85-90% मामले धूम्रपान से जुड़े होते हैं.

स्ट्रोक का बढ़ता खतरा । serious health issues caused by smoking cigarettes

धूम्रपान से धमनियों में रुकावट पैदा होती है, जिससे मस्तिष्क तक रक्त की सप्लाई प्रभावित होती है. यही स्थिति स्ट्रोक का कारण बनती है. स्ट्रोक के दौरान मस्तिष्क की कोशिकाएं ऑक्सीजन न मिलने से नष्ट होने लगती हैं.

अस्थमा की समस्या । serious health issues caused by smoking

सिगरेट का धुआं अस्थमा रोगियों के लिए बेहद खतरनाक है. यह वायुमार्ग को चिड़चिड़ा बनाता है और अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ा देता है. डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा से पीड़ित लोगों को धूम्रपान से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए.

टाइप-2 डायबिटीज और जटिलताएं । cigarette smoking dangers

धूम्रपान करने वाले लोगों में टाइप-2 डायबिटीज विकसित होने का खतरा अधिक होता है. अगर डायबिटीज का मरीज धूम्रपान करता है, तो उसे हार्ट, किडनी और नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं.

हृदय रोग । Heart Diseases

धूम्रपान हृदय को भी नुकसान पहुंचाता है. धमनियों में संकुचन और रक्त प्रवाह में रुकावट होने के कारण हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है. धूम्रपान की लत धीरे-धीरे पूरे शरीर को कमजोर कर देती है. अगर आप अपनी और परिवार की सेहत की चिंता करते हैं, तो आज ही इस आदत से दूरी बनाना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

