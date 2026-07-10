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दीवारों से आ रही है सीलन की बदबू? बिना पैसे खर्च किए घर को ऐसे रखें सूखा और महकता हुआ, बस करें ये 4 काम

Home Care Tips: बारिश में दीवारों की सीलन और बदबू से परेशान हैं तो बिना महंगे प्रोडक्ट्स के भी राहत मिल सकती है. बेकिंग सोडा, कपूर, धूप और ताजी हवा जैसे आसान घरेलू उपाय अपनाएं. आप घरेलू उपाय करके ही सीलन और बदबू दूर कर सकते हैं.

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दीवारों से आ रही है सीलन की बदबू? बिना पैसे खर्च किए घर को ऐसे रखें सूखा और महकता हुआ, बस करें ये 4 काम
घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से दूर करें सीलन की बदबू
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बारिश के मौसम में घर की दीवारों में सीलन और उससे आने वाली बदबू एक आम समस्या बन जाती है. कई लोग इसे दूर करने के लिए महंगे एयर फ्रेशनर या केमिकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जबकि घर में मौजूद कुछ साधारण चीजों की मदद से भी इस परेशानी से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है. अगर आपके घर में भी सीलन की गंध परेशान कर रही है, तो ये आसान घरेलू उपाय आपके काम आ सकते हैं.

धूप और ताजी हवा को घर में आने दें

जानकारी के अनुसार, जब भी मौसम साफ हो और धूप निकले, घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दें. ताजी हवा और धूप कमरे की नमी को कम करने में मदद करती है, जिससे सीलन की बदबू धीरे-धीरे खत्म होने लगती है.

बेकिंग सोडा या नमक से कम होगी नमी

इसके अलावा, एक छोटी कटोरी में बेकिंग सोडा और सूखा नमक भरकर कमरे के कोनों या सीलन वाली जगह के पास रख दें. ये दोनों चीजें हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी और बदबू को सोखने में मदद करती हैं, जिससे कमरा ज्यादा फ्रेश महसूस होता है.

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कपूर और लौंग से आएगी ताजगी

कपूर जलाकर कमरे में रखने या कपूर और लौंग को एक कपड़े में बांधकर सीलन वाली जगह के पास रखने से वातावरण में ताजगी बनी रहती है. इसकी खुशबू फफूंदी की गंध को कम करने में सहायक मानी जाती है.

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इस आसान मिश्रण का करें इस्तेमाल

बता दें कि घरेलू उपाय के तौर पर दो चम्मच नमक, दो चम्मच बेकिंग सोडा, दो कपूर, दो लौंग और थोड़ा सा शैम्पू मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें. इसे सीलन वाली जगह के पास रखने से बदबू कम करने और नमी से होने वाली फंगस की समस्या घटाने में मदद मिल सकती है. हालांकि अगर दीवारों में लगातार सीलन बनी रहती है, तो उसकी मूल वजह की जांच कराना भी जरूरी है.

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