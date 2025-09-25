विज्ञापन

CV और Resume में क्या अंतर है? जानें

यदि आप अकादमिक या शोध संबंधित पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो CV उपयुक्त है. वहीं, यदि आप किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो Resume भेजना बेहतर होगा.

क्या आप भी Resume को CV समझते हैं? यह जानकारी आपके करियर के लिए जरूरी है

CV vs Resume difference: आपने कई बार सुना होगा कि 'अपना CV भेज दो' या 'Resume अपडेट करो', लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हुए भी अलग-अलग हैं? खासकर जब आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे होते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन सा दस्तावेज़ कब और कहां भेजना चाहिए. आइए, इस लेख में हम समझते हैं कि CV और Resume में क्या अंतर है और कौन सा आपके लिए उपयुक्त है.

CV और Resume में अंतर (CV aur Resume mein antar)

  • CV (Curriculum Vitae): यह एक विस्तृत दस्तावेज़ होता है, जिसमें आपकी शिक्षा, शोध, प्रकाशन, पुरस्कार, प्रस्तुतियां आदि का विस्तृत विवरण होता है. यह अकादमिक और शोध संबंधित पदों के लिए उपयोगी है और इसकी लंबाई सीमित नहीं होती.
  • Resume: यह एक संक्षिप्त दस्तावेज़ होता है, जो आमतौर पर 1 से 2 पृष्ठों का होता है. इसमें आपकी पेशेवर योग्यता, अनुभव और कौशल का सारांश होता है, जो किसी विशेष नौकरी के लिए उपयुक्त होता है.
उपयोगिता (Resume tips for job)

  • CV: यह मुख्यतः अकादमिक, शोध, चिकित्सा और शैक्षिक संस्थानों में आवेदन के लिए उपयोग किया जाता है.
  • Resume: यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में अधिकांश नौकरियों के लिए आवश्यक होता है.
कस्टमाइजेशन (CV tips for career growth)

  • CV: यह एक स्थिर दस्तावेज़ होता है, जिसे आमतौर पर हर आवेदन में समान रखा जाता है.
  • Resume: इसे नौकरी की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, ताकि नियोक्ता पर अच्छा प्रभाव पड़े.

