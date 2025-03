Yoga For thyroid: थायराइड की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है. ये बीमारी एक बार हो जाए तो कभी ठीक नहीं हो सकती है, बस इसे कंट्रोल ही किया जा सकता है. थायराइड गर्दन के निचले हिस्से की तितली के आकार की छोटी ग्रंथि होती है, जो हार्मोन बनाती है और उसे कंट्रोल करती है. साथ ही व्यक्ति के विकास और वृद्धि को कंट्रोल करती है. जब शरीर में थायराइड (Yogasana For Thyroid) का लेवल बढ़ने लगता है, तो शरीर को कई दिक्कतें होने लगती हैं. इसका लेवल कम होना भी शरीर के लिए हानिकारक होता है. थायराइड (How To Control Thyroid) को योग करके कंट्रोल या बैलेंस किया जा सकता है. योग न सिर्फ थायराइड को कंट्रोल करता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है. इससे बॉडी फ्लैक्सिबल (Exercise for Flexibility) होती है. आज आपको उन योगासन के बारे में बताते हैं, जिसे आप रोजाना आधे घंटे करके स्वस्थ रह सकते हैं.

थायराइड के लिए योग (Yoga For Thyroid)

थायराइड वाले लोगों के लिए कोबरा पोज सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है.

इस योगासन को रोज करना चाहिए.

इसे करने के लिए सबसे पहले जमीन पर लेट जाइए.

उसके बाद हथेलियों को फर्श पर कंधे की चौड़ाई से अलग रखें.

अब सांस लेते हुए छाती को फर्श से उठाते हुए छत की ओर देखें. अब शरीर को फर्श पर दोबारा लेकर आएं.

इस योगासन को 2-3 बार दोहराएं.

Photo Credit: iStock

थायराइड की समस्या के लिए चक्रासन बहुत फायदेमंद होता है.

इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं.

उसके बाद घुटनों को मोड़कर एड़ियों को हिप्स के पास लाएं.

दोनों हाथों को कानों के पास रखें.

अब सांस लें और कूल्हों को ऊपर उठाएं.

इसके बाद हाथ और पैरों को पास लाने की कोशिश करें.

इस मुद्रा में कुछ देर के लिए रहें.

अब सांस छोड़ें और शरीर को ढीला करके जमीन पर टिका दें.

इस तरह से 2-3 बार दोहराएं.

इस योगासन को करने से थाडरॉइड की बीमारी में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा.

Photo Credit: iStock

एक और एक्सरसाइज है जो थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करती है.

इसके लिए सबसे पहले घुटनों के बल बैठ जाएं. अब अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके दूसरे हाथ पर रख लें. अब घुटने से ऊपर की तरफ उठें और रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ लेकर जाएं.

इसके साथ ही अपनी गर्दन को भी स्ट्रेच करें, ताकि वो भी थोड़ी पीछे की तरफ जाएं.

अब इसे बार-बार दोहराएं. ये एक्सरसाइज थायराइड की बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद है.

थायराइड की बीमारी में एक्सरसाइज के साथ अपनी डाइट का भी खास ध्यान रखना जरूरी है.

अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, तो इससे थायराइड भी कंट्रोल रहेगा और आपका शरीर हेल्दी भी रहेगा.

साथ ही आप किसी बीमारी के शिकार होने से बचेंगे.

थायराइड दो तरह का होता है. एक में व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है और एक में कम होने लगता है. दोनों तरह के लोग ही इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं. ये सभी के लिए फायदेमंद होती है. थायराइड का लेवल तनाव की वजह से भी काफी बढ़ता है, तो स्ट्रेस कंट्रोल करके भी आप थायराइड के लेवल को संतुलित रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.