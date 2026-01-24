विज्ञापन

Char Dham Yatra 2026: इस साल कब से शुरू होगी चारधाम यात्रा, नोट करें बदरीनाथ-केदारनाथ कपाट खुलने की तारीख

Char Dham Yatra 2026: अगर आप भी इस साल चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बता दें कि यात्रा की तिथि तय कर दी गई है.

Read Time: 3 mins
Share
Char Dham Yatra 2026: इस साल कब से शुरू होगी चारधाम यात्रा, नोट करें बदरीनाथ-केदारनाथ कपाट खुलने की तारीख
Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा की तारीख हुई फाइनल.

Chardham Yatra: आज उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो लंबे समय से चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे थे. बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल श्रद्धालुओं के लिए 23 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे. बता दें कि ये कपाट छह महीने के बाद खुल रहे हैं, इस खबर को सुनने के बाद देशभर के श्रद्दालुओं में एक खुशी का माहौल है. क्योंकि वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे. आपको बता दें कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद कपाट खोलने के लिए इस तारीख को तय किया गया था. मंदिर समिति के अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी ऑफिशियल घोषणा कर के लोगों को इसकी जानकारी दी थी. 

इस साल चारधाम यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा. पिछले साल यह यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हुई थी. ऐसे में इस साल चारधाम यात्रा पिछले साल की तुलना में 11 दिन पहले शुरू होगी. चारधाम यात्रा का समय बढ़ने से श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए अधिक समय मिलेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

कब खुलेंगे बद्रीनाथ-केदारनाथ के कपाट ?

रिपोर्ट्स की मानें तो बद्रीनाथ-केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि और समय को बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा-अर्चना के बाद तय की गई. इस साल मंदिर के कपाट 23 अप्रैल की सुबह 6:15 बजे खोले जाएंगे.

बता दें कि जिस दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे उस अवसर पर टिहरी राजपरिवार के महाराजा मनुजेंद्र शाह, राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल सहित कई दूसरे मान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे. 

तैयारियां शुरू

बता दें कि चारधाम के कपाट खुलने की तिथि तय होते ही चारधाम यात्रा की तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है. उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने यात्रा के रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और लोगों के रूकने की व्यवस्थाओं को बेहतर और अच्छा बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. बता दें कि चारधाम यात्रा के चलते गढ़वाल हिमालय के दूसरे प्रमुख धामों की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है. उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाएंगे. वहीं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन घोषित की जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Char Dham Yatra 2026, Char Dham Yatra 2026 Start Date, Char Dham Yatra Kab Hai, Char Dham Yatra And Puja Vidhi, Char Dham Yatra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com