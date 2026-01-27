विज्ञापन

जीजा KL Rahul के साथ Border 2 Actor अहान शेट्टी का क्लासी ब्‍लैक एंड व्‍हाइट फोटोशूट, स्टाइल देख बन जाएंगे फैन

Border 2 Cast Ahan Shetty and KL Rahul: केएल राहुल और अहान शेट्टी का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शूट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों का स्टाइल, कॉन्फिडेंस और जीजा-साले की शानदार केमेस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है.

Read Time: 2 mins
फोटोशूट के दौरान अहान शेट्टी ने डार्क टोन की शर्ट पहनी है.

KL Rahul and Border 2 Actor Ahan Shetty Photoshoot: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और Border 2 एक्टर अहान शेट्टी के बीच की गजब की केमेस्ट्री एक बार फिर चर्चा में है. सुनील शेट्टी के बेटे और अथिया शेट्टी के भाई अहान शेट्टी के साथ केएल राहुल की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती है. जीजा-साले की यह जोड़ी अक्सर साथ नजर आती है और उनकी तस्वीरें और वीडियोज फैंस के बीच तेजी से वायरल होती रहती हैं.

जीजा-साले की केमेस्ट्री

हाल ही में सोशल मीडिया पर केएल राहुल और अहान शेट्टी की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं, जो एक खास ब्लैक एंड व्हाइट फोटोशूट की हैं. इन तस्वीरों में दोनों की स्टाइल और केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है. फैंस इन तस्वीरों को खूब लाइक और शेयर कर रहे हैं.
 

अहान शेट्टी का रिलैक्स लुक

फोटोशूट के दौरान अहान शेट्टी ने डार्क टोन की शर्ट पहनी है, जिसमें हल्की पिनस्ट्राइप दिखाई दे रही हैं. उन्होंने शर्ट के बटन खुले रखे हैं, जिससे उनका लुक काफी रिलैक्स और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है. ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में अहान का यह अंदाज काफी प्रभावशाली लग रहा है.

केएल राहुल का क्लासिक स्टाइल

वहीं, केएल राहुल ने डार्क ग्रे और ब्लैक शेड का स्ट्रेट कट ट्राउजर पहना हुआ है, जिसे उन्होंने सॉफ्ट टेक्सचर ब्लेज़र के साथ स्टाइल किया है. अपने इस लुक को उन्होंने लेदर लोफर्स और मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी के साथ पूरा किया है. राहुल का यह आउटफिट उन्हें एक क्लासिक और रॉयल लुक दे रहा है.

केएल राहुल और अहान शेट्टी का यह फोटोशूट न सिर्फ फैशन लवर्स को पसंद आ रहा है, बल्कि फैंस उनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. दोनों की केमिस्ट्री एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हुई है.
 

KL Rahul, Ahan Shetty, KL Rahul Ahan Shetty Photoshoot, Border 2, Border 2 Movie
