Disha Patani Mouni Roy Friendship: अपनी फिटनेस, ग्लैमर और एक्शन के लिए पहचानी जाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस 13 जून को 33 साल की हो गईं. इस बेहद स्पेशल दिन (Disha Patani Special B'day 2025) जहां फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से बधाईयां आ रहीं, वहीं एक विश ने हर किसी का दिल छू लिया. वो विश थी दिशा की सबसे खास फ्रेंड मौनी रॉय की. मौनी ने सिर्फ एक पोस्ट नहीं लिखा, बल्कि अपनी फ्रेंडशिप की पूरी कहानी बयां कर दी. उन्होंने दिशा को 'सबसे खूबसूरत छोटी बहन' कहकर विश किया और अपना कनेक्शन बताया. ये पोस्ट दिखाता है कि दोनों की दोस्ती कमाल की है. दिशा और मौनी की फ्रेंडशिप सिर्फ सोशल मीडिया और तस्वीरों (Disha Patani and Mouni Roy Photos) सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं है, ये एक रियल लाइफ बॉन्ड (Disha Patani Mouni Roy Real Bond) है, जो दिल से जुड़ा है. दोनों को देख हर कोई कह रहा है, 'काश हमारी दोस्ती भी ऐसी होती' (Wish we had a friendship like this).

हैदराबाद फलकनुमा पैलेस 132 साल है पुराना, स‍िकंदर फ‍िल्‍म में सलमान खान का था घर, देख‍िए कितना खूबसूरत है यह

मौनी ने सोशल मीडिया पर दिशा के लिए कुछ फोटोज और वीडियो शेयर किए. कोई पार्टी की मस्ती थी, कोई बीच पर सेल्फी तो कोई एयरपोर्ट पर फ्लाइट के सामने, तो कोई चुपचाप बैठी दो बहनों जैसी तस्वीर. लेकिन असली बात उनके कैप्शन में थी. मौनी ने लिखा- 'मेरी सबसे खूबसूरत छोटी बहन को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं...आप जहां भी होती हो, रोज कॉल करती हो और तुम्हें जितना मैं प्यार करती हूं, शायद तुम्हें भी अंदाजा नहीं.'

मौनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम imouniroy पर दिशा पाटनी के साथ एक फोटो शेयर की है. इसमें दोनों एयरपोर्ट पर प्लेन के सामने एक-दूसरे से गले लग रही हैं. दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत लग रहा है. उनके आउटफिट्स और सनग्लास भी काफी हद तक मैच कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ये दोस्ती न ग्लैमर की है और न दिखावे की, ये दिल से जुड़ी है.

दिशा और मौनी अक्सर साथ में इवेंट्स, वेकेशन और डिनर डेट्स पर स्पॉट होती हैं, लेकिन यह सिर्फ इंस्टाग्राम फ्रेंडशिप नहीं है. मौनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वह लो फील करती हैं, तो दिशा उन्हें चुपचाप गले लगाती हैं, बिना कुछ बोले.

बॉलीवुड में जहां एक्ट्रेसेज के बीच कॉम्पिटिशन की कहानियां सुनने को मिलती हैं, वहीं दिशा-मौनी की फ्रेंडशिप एक पॉजिटिव मिसाल है. दोनों अपने-अपने करियर में बिजी हैं लेकिन एक-दूसरे के लिए टाइम जरूर निकालती हैं. कोई प्रमोशन हो या ट्रिप मौनी-दिशा साथ नजर आती हैं. दिशा को मौनी 'Soul Sister' मानती हैं. उन्होंने अपने बर्थडे मैसेज में यह भी लिखा कि दिशा को दुनिया की हर खुशी मिले और वो हर स्टॉर्म में स्ट्रॉन्ग बन जाएं.

मौनी रॉय हाल ही में 'द भूतनी' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने एक भूत का किरदार निभाया और लोगों ने उनके काम की काफी तारीफ की. वहीं दिशा पाटनी 'कल्कि 2898 एडी' में दिखीं, और अब वो जल्द ही फिल्म 'Welcome to the Jungle' में अक्षय कुमार, संजय दत्त और जैकलीन फर्नांडिस जैसे स्टार्स के साथ नजर आएंगी.

प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.