विज्ञापन

चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं बाल? बेसन से इस तरह घर पर ही हटाएं अपर लिप्स के बड़े-बड़े बाल

Hair Removal: ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि, क्या सच में बेसन से अपर लिप्स के बाल हमेशा के लिए हटाए जा सकते हैं? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो पढ़ें पूरा आर्टिकल.

Read Time: 3 mins
Share
चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं बाल? बेसन से इस तरह घर पर ही हटाएं अपर लिप्स के बड़े-बड़े बाल
बेसन से घर पर ऊपरी होंठ के बाल कैसे हटाएं? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Besan for upper lip hair removal: अक्सर महिलाएं शीशे में देखते वक्त सबसे ज्यादा परेशान अपने अपर लिप्स के छोटे-छोटे बालों से होती हैं. ये न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती कम करते हैं, बल्कि कई बार कॉन्फिडेंस भी डगमगा देते हैं. आपने भी सुना होगा कि बेसन इन बालों को हटाने में काम आ सकता है, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से.

Latest and Breaking News on NDTV

क्या सच में बेसन हटाता है बाल? (Upper lips ke hair kaise Hataye)

बता दें कि, बेसन बालों को जड़ से खत्म नहीं कर सकता. हां, यह हल्के और पतले बालों की ग्रोथ को कम कर सकता है और उन्हें कम नजर आने में मदद करता है. मतलब...अगर आपके बाल मोटे और गहरे हैं, तो बेसन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा.

किन पर असर नहीं करता बेसन? (upper lip hair removal home remedies)

जिन महिलाओं के बाल जेनेटिक कारणों से ज्यादा घने और रूखे हैं, उनके लिए बेसन बेअसर साबित होता है. ऐसे मामलों में वैक्सिंग, थ्रेडिंग या फिर लेजर ट्रीटमेंट ही बेहतर विकल्प हैं. बेसन का फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके बाल नेचुरली पतले और हल्के हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बेसन कैसे काम करता है? (natural ways to remove facial hair)

बेसन में नैचुरल एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. जब इसे दूध, गुलाब जल या दही के साथ मिलाकर पेस्ट बनाया जाता है, तो यह त्वचा की ऊपरी परत पर जमी गंदगी और डेड सेल्स हटाने में मदद करता है. पेस्ट के सूखने पर जब इसे हल्के हाथों से रगड़ा जाता है, तो छोटे-छोटे बाल भी साथ में निकल आते हैं.

बेसन पैक बनाने का आसान तरीका (How to use besan for facial hair removal)

  • एक कटोरी बेसन लें और उसमें गुलाब जल या दूध मिलाएं.
  • इसमें एक चुटकी हल्दी डालें.
  • इस पेस्ट को अपर लिप्स पर 10–15 मिनट लगाकर रखें.
  • हल्का सूखने पर धीरे-धीरे रगड़कर निकालें.
Latest and Breaking News on NDTV

इन बातों का रखें ध्यान (besan for unwanted hair)

  • बेसन पैक लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.
  • अगर त्वचा बहुत सेंसिटिव है तो पहले ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Remove Upper Lip Hair, Besan For Upper Lip Hair Removal, Upper Lip Hair Removal Home Remedies, Besan Benefits For Skin, How To Use Besan For Upper Lip Hair
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com