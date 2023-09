बालों में एलोवेरा जेल लगाने का ये है सही तरीका, फिर तेजी से होंगे मजबूत और मुलायम आपके हेयर

Healthy Hair: बालों में एलोवेरा लगाने का ये है सही तरीका.

खास बातें एलोवेरा जेल चेहरे और बालों के लिए अच्छा होता है.

इससे बाल मजबूत और मुलायम होते हैं.

एलोवेरा जेल को सही से लगाने से सही रिजल्ट मिलेंगे.

Healthy Hair: एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरस और एंटीसेप्टिक गुण (benefits of aloe vera) पाए जाते हैं. इसमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. चाहे हमारे स्किन की बात हो या फिर हमारे बालों की इन सभी के लिए एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है. बालों में एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से चमक (aloe vera on face) आती है और बाल हेल्दी होते हैं. एलोवेरा में विटामिन विटामिन ए, बी 12 और विटामिन ई पाया जाता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं और बालों से तेल बाहर आता है. लेकिन सबसे पहले यह जाना जरूरी है कि एलोवेरा जेल को बालों में कैसे लगाएं जिससे हमें (how to use aloe vera on hair) फायदा होगा. तो चलिए जानते हैं एलोवेरा जेल को बालों में लगाने का सही तरीका.

