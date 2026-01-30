Guide For First-Time Parents: बच्चों की मालिश के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा है? डॉक्टर से जानें

Which Oil Is Best For Babies: पैदा होने के बाद बच्चों बच्चों की मालिश करना बेहद जरूरी माना जाता है क्योंकि दादी-नानी के हाथों से की गई यह मालिश न सिर्फ उनकी हड्डियों को मजबूत बनती हैं, बल्कि शरीर के विकास और बेहतर नींद लाने में भी सहायता करती है, लेकिन मसाज के दौरान अक्सर एक सवाल तो सभी के दिमाग में आता है वो है कि किस तेल से बच्चों की मालिश करनी चाहिए. अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इस स्टोरी में बने रहिए. हम आपको डॉक्टर अम्बरीन एस. गायनोलॉजिस्ट द्वारा बताए गए कुछ ऐसे तेल के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके बच्चे की सेहत के लिए फायदेमंद माने जा सकते हैं.

कौन सा तेल बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है?

नारियल तेल: नारियल के तेल से आप बच्चों की मालिश कर सकते हैं क्योंकि यह स्किन में जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है. इसमें पाए जाने वाले एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण स्किन में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है. नियमीर रूप से इस तेल से बच्चे की मसाज करने से ड्राइनेस कम होती है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व प्राकृतिक रूप से शेरर को मॉइस्चराइज़ करते हैं.

सोयाबीन तेल: सोयाबीन का तेल विटामिन के का बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, इस तेल में पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल गुण स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर रखते हैं. बच्चों की इस तेल से मालिश करने से शरीर को गर्मी मिलती है.

मिनरल तेल: मिनरल तेल से बच्चों की मालिश करने से उनकी स्किन में नमी बनी रहती है और नींद अच्छी आती है. इस तेल में पाए जाने वाले गुण ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं.

