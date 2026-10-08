साबुन का इस्तेमाल हर कोई रोज ही करता है. ऐसे में आप चाहें, तो अपने घर पर बड़ी ही आसानी से खुद भी साबुन बना सकते हैं. इससे आपका हर महीने का खर्च भी कुछ कम हो जाएगा, घर पर साबुन बनाते समय आप अपनी पसंद की चीजें इसमें मिला सकते हैं, साथ ही ये साबुन पूरी तरह से केमिकल से भी फ्री होगी. फेमस इंटरनेट पर्सनैलिटी पूनम देवनानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने दो अलग-अलग तरीकों से साबुन बनाने का तरीका बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

घर पर साबुन कैसे बनाएं?

पूनम देवनानी कहती हैं, साबुन बनाने के लिए आपको करीब 60 से 75 ग्राम साबुन बेस की जरूरत होगी. बाजार में साबुन का बेस आसानी से मिल जाता है.

इसे चाकू की मदद से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक कटोरी में कर लें.

अब, एक बर्तन में पानी गर्म करें. इसके अंदर साबुन के बेस वाली कटोरी रख दें. ऐसा करने से बेस अच्छी तरह पिघल जाएगा.

इसके बाद एक आलू लेकर उसे कद्दूकस कर लें. कद्दूकस किए हुए आलू को किसी साफ कपड़े में डालकर, दबाकर उसका रस निकाल लें.

अब, पिघले हुए साबुन बेस में करीब एक चम्मच दूध डालें. इसके बाद आलू का रस, आधा चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच हल्दी डालें.

आप चाहें, तो इसमें थोड़ा बादाम तेल और विटामिन ई कैप्सूल भी मिलाया जा सकता है.

इन सभी चीजों को साबुन के बेस में अच्छी तरह मिला लें. जब सारी चीजें अच्छे से मिल जाएं, तो इस मिश्रण को साबुन के मोल्ड में डाल दें.

अगर आपके पास साबुन का मोल्ड नहीं है तो आप घर में मौजूद पेपर कप, डिस्पोजेबल ग्लास या छोटी कटोरी में भी इसे डाल सकते हैं. जमने के बाद आपकी साबुन इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगी.

दूसरे साबुन के लिए करीब 100 ग्राम साबुन बेस लें और उसे छोटे टुकड़ों में काटकर पिघला लें.

अब, एक टमाटर को अच्छी तरह धो लें. इसे बारीक पीसकर कपड़े की मदद से इसका रस निकाल लें.

टमाटर के रस में आधा चम्मच चंदन पाउडर, आधा चम्मच नारियल तेल और आधा चम्मच एलोवेरा जेल डालें. आप इसमें 1 से 2 विटामिन ई कैप्सूल भी मिला सकते हैं.

सारी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इस मिश्रण को छान लें, ताकि चंदन के मोटे कण अलग हो जाएं.

अब, इसे पिघले हुए साबुन बेस में डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

मिश्रण तैयार होने के बाद इसे सिलिकॉन मोल्ड में डाल दें. सिलिकॉन मोल्ड न हो तो किसी साफ छोटे कंटेनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. साबुन को कुछ समय के लिए बाहर रखकर जमने दें.

इस तरह आपकी दूसरी साबुन भी तैयार हो जाएगी.

पूनम देवनानी बताती हैं, घर पर बनाए गए साबुन में बाजार के साबुन की तरह प्रिजर्वेटिव नहीं डाले जाते हैं. ऐसे में ये जल्दी खराब हो सकती है. इसलिए साबुन को हमेशा थोड़ा ही बनाएं, साथ ही इसे ऐसी जगह रखें जहां पानी जमा न हो. इससे साबुन जल्दी गलने और खराब होने से बच सकता है.

यहां देखें वीडियो-

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