इस दीवान सेट में बेहतरीन कॉटन फैब्रिक का यूज किया गया है. इसका फ्लोरल प्रिंट इसे काफी अट्रैक्टिव बना रहा है.

2. Homesajja Diwan Set

इस शाइनी दीवान सेट का फ्लोरल डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है. इसे आप स्पेशल मूमेंट्स पर ही नहीं रोजाना भी यूज कर सकते हैं.

3. Aviral Diwan Set

इस दीवान सेट को हाई वेलवेट मटेरियल से बनाया गया है. इसके साथ एक दीवान शीट और 5 कुशन कवर दिए गए हैं.

4. Live Home Diwan Set

इस दीवान सेट का फैब्रिक पॉलिएस्टर है और इसका कार्टून प्रिंट इसे काफी अलग बनाता है. ये बच्चों को काफी अट्रैक्ट करेगा.

5. Maniqatex Diwan Set

ये एक चेक प्रिंट वाला ब्यूटीफुल दीवान सेट है, जिसे आप बेडरूम में भी रख सकते हैं.

6. Gautam Brothers Diwan Set

इस फ्लोरल सेट वाले दीवान के साथ आपको सिंग बेडशीट मिलेगी. साथ ही पांच कुशन कवर भी आपको मिलेंगे.

7. Riftree Diwan Set

इस सॉफ्ट पेस्टल शेड्स वाले दीवान सेट का रखरखाव काफी आसान है. क्योंकि इसमें कॉटन मटेरियल का यूज किया गया है.

8. Milan Francesco Diwan Set

इस दीवान सेट में वेलवेट फैब्रिक और गेल्डन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही इसका ट्रेडिशनल फ्लोरल डिजाइन इसे काफी अलग बनाता है.

9. Bansal Yarn Diwan Set

ये एक मल्टीकलर और प्रिंटेड डिजाइन वाला दीवान सेट है. इसे आप लिविंग रूम की शान बढ़ा सकते हैं.

10. Apala Diwan Set

कॉटन फैब्रिक से बना ये दीवान सेट काफी सॉफ्ट है. ये डेली यूज में भी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा.

दूसरे दीवान सेट खरीदने के लिए यहां क्लिक करें.

