कपड़ों पर जले दाग छोड़ रही है प्रेस? सिर्फ 5 मिनट में जली हुई प्रेस को बनाएं नई जैसी

How to clean burnt iron: सोचिए, आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, कपड़े प्रेस करने बैठे और प्रेस नीचे से काली. ना सिर्फ कपड़ा खराब होने का डर, बल्कि पूरा मूड भी खराब, लेकिन अब न नया आयरन खरीदने की जरूरत है, न किसी महंगे क्लीनर की. बस नींबू, बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट जैसी घरेलू चीज़ों से आपकी पुरानी प्रेस 5 मिनट में फिर से नई जैसी चमक उठेगी.

पहला स्टेप: नींबू वाला जादू (burnt iron plate cleaning)

सबसे पहले एक कॉटन बॉल को नींबू वाले पानी में भिगो लीजिए. अब इस बॉल को प्रेस के जले हुए हिस्से पर कुछ मिनट के लिए रख दें. नींबू की प्राकृतिक एसिडिटी दाग को ढीला कर देती है, जिससे सफाई बहुत आसान हो जाती है. याद रखिए, यह स्टेप स्किप न करें...यही सबसे असरदार है.

दूसरा स्टेप: बेकिंग सोडा का कमाल (press ka daag kaise hataye)

रसोई का स्टार बेकिंग सोडा सफाई में भी सुपरहीरो है. 3-4 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा नींबू रस मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे प्रेस की जली हुई प्लेट पर लगाकर 5 मिनट छोड़ दें. फिर मुलायम ब्रश या पुराने टूथब्रश से हल्के-हल्के रगड़ें. दाग पलभर में गायब और प्रेस चमकदार.

तीसरा स्टेप: टूथपेस्ट से जादू (clean iron bottom at home)

जो टूथपेस्ट आपके दांतों को चमकाता है, वही अब आपकी प्रेस को भी चमकाएगा. 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा में 3-4 चम्मच टूथपेस्ट मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे जले हिस्से पर लगाएं और थोड़ी देर बाद मुलायम कपड़े या सैंडपेपर से साफ करें. आपकी प्रेस एकदम नई जैसी लगेगी.

पुराने दागों के लिए हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (remove stains from iron plate)

अगर दाग बहुत पुराने हैं तो थोड़ा हाइड्रोजन पेरॉक्साइड लगाएं. कुछ मिनट बाद नींबू-बेकिंग सोडा वाला पेस्ट लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें. जमी हुई परत जादू की तरह हट जाएगी.

ध्यान रखें – सफाई हमेशा ठंडी प्रेस पर ही करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है.

नतीजा: फिर से चमकेगी आपकी प्रेस (Iron cleaning tips)

बस इतना करें और देखें — प्रेस पर से हर जला निशान गायब.

कपड़े भी बिना डर के प्रेस करें और हर बार चमकते दिखें जैसे ड्राई-क्लीन से निकले हों.

