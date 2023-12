लाइफ में अपना लें IKIGAI के ये 10 नियम, जीने का मिलेगा मकसद, आसान और खुशहाल बीतेगी जिंदगी

ikigai book rules : आप किन 10 नियमों की मदद से अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं.

Rules Of Ikigai To Live A Long And Happy Life: अगर आप अपने जीवन के मकसद को पहचान लें तो ये हैप्पीनेस रूल आपके आसपास की कई परेशानियों को आसानी से दूर कर सकता है. यही नहीं, यह आपके जीवन में खुशहाली (Happiness) लाने और लंबी उम्र की वजह भी बन सकता है. हालांकि हर किसी के लिए जीवन के मकसद को ढूंडना आसान काम नहीं होता. लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप जापनीज इकिगाई (Japnese Concept Of Ikigai) के नियमों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं. यह नियम आपको खुशियों से भरी लंबी उम्र जीने का सही रास्‍ता भी बता सकती है. बता दें कि इकिगाई दरअसल एक इंटरनेशनल बेस्‍ट सेलर बुक है जिसे हेक्‍टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने लिखा है. ये किताब बताती है कि हर किसी के जीवन में एक अपना मकसद यानी इकिगाई होता है, जिसे बस पहचान पाने की देरी होती है. यहां हम बता रहे हैं कि आप किन 10 नियमों की मदद से अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं और खुशहाल और लंबी जिंदगी जी सकते हैं.