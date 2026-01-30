वर्ल्ड बैंक ग्रुप Pioneers Internship 2026 खुल गया है, जानें कैसे पाएं ग्लोबल एक्सपीरियंस

WBG Pioneers Internship Program 2026 : अगर आप फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और अपने करियर की शुरुआत एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ करना चाहते हैं, तो World Bank Group (WBG) Pioneers Internship Program 2026 आपके लिए एक शानदार मौका है. इस प्रीमियर इंटरर्नशिप के जरिए आपको रियल ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हासिल करने और WBG के मिशन को करीब से समझने का मौका मिलता है. जानिए यहां इससे जुड़ी खास बातें

आवेदन कब तक

आवेदन की अंतिम तारीख: 17 फरवरी 2026

इंटर्नशिप पीरियड: अप्रैल से सितंबर 2026

लोकेशन: वाशिंगटन, D.C. हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक के कंट्री ऑफिस

इंटर्नशिप पेड (hourly salary) है, लेकिन रहने का खर्च खुद करना होगा.



WBG Pioneers Internship क्या है? What is the Program

World Bank Group का WBG Pioneers Internship Program ऐसा कार्यक्रम है, जहां स्टूडेंट्स को काम करने और सीखने का मौका मिलता है. वे अलग-अलग टीमों के साथ मिलकर रीयल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं. इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने का अनुभव मिलता है, जो करियर की अच्छी शुरुआत करने में बहुत मददगार होता है.

कौन आवेदन कर सकता है? -Who Can Apply?



इस इंटर्नशिप के दो ट्रैक्स हैं:

Undergraduate Track: अंतिम वर्ष (final‑year) में पढ़ रहे स्नातक छात्र

Postgraduate Track: मास्टर्स या Ph.D. प्रोग्राम में स्टडी कर रहे छात्र



आपके पास 0 से 6 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है. यानी फ्रेशर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने CV, Statement of Interest और Proof of Enrollment/Transcript अपलोड करना होगा.

किस तरह का काम मिलेगा? What Interns Will Do?

WBG Pioneers के तौर पर, आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कई खास एक्टिविटी में काम कर सकते हैं, जैसे:

इकोनॉमिक एंड एजुकेशन

क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट

क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ

एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड डिजिटल डेवलपमेंट

कॉर्पोरेट सपोर्ट जैसे HR, फाइनेंस और IT



स्टूडेंट्स प्रोफेशनल टीम के साथ मिलकर डेटा एनालाइज, रिसर्च, रिपोर्ट और रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं. इससे उन्हें आगे के करियर के लिए बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है.



महत्वपूर्ण तारीखें और प्रक्रिया - Timeline & Process