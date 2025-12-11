जल्दी ऑफिस पहुंचने पर भी जा सकती है नौकरी! महिला के खिलाफ मैनेजर ने लिया ये एक्शन

किसी भी जगह वक्त पर पहुंचने वाले लोगों को पंक्चुअल कहा जाता है, इनकी काफी इज्जत भी होती है और लोग इसकी काफी तारीफ करते हैं. बात अगर ऑफिस आने की हो तो बॉस हमेशा ऐसे लोगों से खुश रहते हैं, जो वक्त पर ऑफिस आ जाते हैं. हालांकि कुछ लोग वक्त से पहले ही दफ्तर पहुंच जाते हैं, जिससे किसी को दिक्कत नहीं होती है. अब अगर हम आपको बताएं कि ऐसा करने से आपकी नौकरी जा सकती है तो आप यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा एक मामला आया है, जिसने उन तमाम नौकरीपेशा लोगों को परेशान कर दिया है जो वक्त से पहले ही ऑफिस पहुंच जाते हैं. स्पेन में एक महिला को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो रोज वक्त से पहले ही ऑफिस पहुंच जाती थी. आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

Odditycentral की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि स्पेनिश महिला को बार-बार चेतावनी दी गई कि वो वक्त से पहले ऑफिस न आए, लेकिन उसकी आदत जल्दी पहुंचने की थी तो वो रोजाना शिफ्ट से पहले ही दफ्तर पहुंच जाती थी. इसके बाद आखिरकार मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया, वो भी सिर्फ इस बात को लेकर कि वो वक्त से पहले ऑफिस आती है. ऐसा होने के बाद महिला ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ.

इतने बजे से थी शिफ्ट

महिला की शिफ्ट सुबह 7:30 बजे से थी, लेकिन वो हमेशा आधे घंटे या फिर 45 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच जाती थी. महिला एक डिलीवरी कंपनी में काम करती थी. ऑफिस जल्दी आने को लेकर मैनेजर कई बार महिला को फटकार लगा चुका था, अब इसी को लेकर महिला की नौकरी चली गई. मैनेजर का कहना है कि महिला जल्दी आ जाती है, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं होता है. कंपनी को इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है.

कोर्ट के फैसले ने किया हैरान

सबसे हैरानी वाली बात ये है कि कोर्ट में भी महिला के खिलाफ फैसला सुनाया गया है. कोर्ट का कहना था कि मैनेजमेंट की तरफ से महिला को इस बात को लेकर कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन फिर भी महिला ने जल्दी आना जारी रखा. इसीलिए इसे नियमों का उल्लंघन और वफादारी के खिलाफ माना जाएगा. कोर्ट ने महिला के खिलाफ लिए गए एक्शन को सही ठहराया.