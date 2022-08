IAS और IPS में कौन है अधिक पावरफुल, दोनों के बीच क्या है अंतर, आईएएस, आईपीएस कैसे होते हैं सेलेक्ट

IPS vs IAS Who is More Powerful in Hindi: आज इस लेख में हम आपको उनके अधिकार, सैलरी और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को बताएंगे, जिससे आप आकलन कर पाएंगे कि किसके पास अधिक अधिकार होते होते हैं और किसे अधिक सुविधाएं मिलती हैं.