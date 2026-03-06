UPSC सिविल सर्विस में अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

UPSC Result: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं. इस परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है. उनके अलावा दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे नंबर पर अकांश ढुल हैं.

ये रही टॉपर्स की लिस्ट

अनुज अग्निहोत्री राजेश्वरी सुवे एम अकांश ढुल राघव झुनझुनवाला ईशान भटनागर ज़िनिया अरोड़ा ए आर राजा मोहिदीन पक्षाल सेक्रेटरी आस्था जैन उज्ज्वल प्रियंक

UPSC Result 2025 by animesh trivedi