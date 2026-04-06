UPPSC RO/ARO 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित, 419 अभ्यर्थी हुए पास, अनिल पांडेय ने किया टॉप

UPPSC RO ARO 2023 Final Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) परीक्षा-2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में 419 अभ्यर्थी पास हुए हैं. RO/ARO 2023 का फाइनल रिजल्ट रविवार देर रात जारी किया गया है. जारी सूची के अनुसार, अनिल पांडेय ने टॉप किया है. आदित्य प्रताप सिंह दूसरे स्थान पर, जबकि लक्ष्मी वर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया. इन तीनों का चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है. इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर देख सकते हैं.

आरओ (यूपीपीएससी) के 13 पदों में भानु मिश्रा और आरओ (राजस्व परिषद) के तीन पदों में दिग्विजय सिंह प्रथम स्थान पर है. सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) (सचिवालय) के 40 पदों में शम्सुल हुदा पहले स्थान पर रहे, जबकि आशीष कुमार द्विवेदी सेकंड और अनुपम कुमार उपाध्याय तीसरे स्थान पर रहे हैं.

यूपीपीएससी आरओ/एआरओ 2023 टॉप 10 लिस्ट (UPPSC RO/ARO 2023 Top 10 List)