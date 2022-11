UPPSC PCS 2022: कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस की मार्कशीट uppsc.up.nic.in पर जारी

CCL Recruitment 2022: सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड ने 139 पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई

यूपीपीएससी की कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस परीक्षा 2021 के लिए चयन प्रक्रिया के विभिन्न राउंड में उपस्थित हुए उम्मीदवार यूपीपीएससी पीसीएस मार्क्स/कट ऑफ 2022 को यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट - uppsc.up.nic.in से चेक कर सकते हैं. बता दें कि यूपीपीएससी पीसीएस मार्क्स/कट ऑफ 2022 डाउनलोडिंग लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर 22 नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगा. यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट 19 अक्टूबर को घोषित किया गया था.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 678 रिक्तियों के लिए भर्ती के मुकाबले कुल मिलाकर 627 उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना गया है. इस भर्ती के तहत अभी 51 पद रिक्त हैं.

1. सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी http://uppsc.up.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर उपलब्ध व्यू ऑल न्यूज एंड अलर्ट्स सेक्शन पर जाएं.

3. इसके बाद CLICK HERE TO DOWNLOAD MARKSHEET & CUT OFF OF ADVT. NO. A-1/E-1/2021, COMBINED STATE/UPPER SUBORDINATE SERVICES EXAM 2021 लिंक पर क्लिक करें.

4. होम पेज पर उपलब्ध लिंक पर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

5. भविष्य के संदर्भ के लिए यूपीपीएससी पीसीएस मार्क्स/कट ऑफ 2022 डाउनलोड करें और सेव करें.