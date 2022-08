UP D.El.Ed 2022: डीएलएड डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन की रैंक लिस्ट जारी, कल से च्वाइंस फिलिंग शुरू 

Click to Expand & Play

खास बातें UP D.El.Ed 2022 रैंक लिस्ट जारी

रैंक 1 से 20 हजार वाले उम्मीदवार कल से च्वाइंस फिलिंग के लिए करें आवेदन

ईआरए कॉलेज अलॉटमेंट की पहली लिस्ट 8 अगस्त, 2022 को जारी

UP D.El.Ed 2022: परीक्षा नियामक प्राधिकरण (Examination Regulation Authority UP, Prayagraj) ने यूपी डीईआईईडी रैंक लिस्ट (UP DElEd Rank List 2022) ऑफिशियल वेबसाइट www.updeled.gov.in पर जारी कर दी है. UP D.El.Ed 2022 रैंक लिस्ट के मुताबिक DElEd (BTC) ट्रेनिंग 2022 सेशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया कल से यानी 5 अगस्त 2022 से शुरू होगी. जारी किए गए टाइम टेबल के मुताबिक, यूपी डीएलएड (UP D.El.Ed 2022) रैंक एक से 20,000 तक के उम्मीदवार कल यानि शुक्रवार 5 अगस्त से 7 अगस्त 2022 तक अपनी च्वाइंस का संस्थान / कॉलेज भर सकते हैं. ईआरए कॉलेज अलॉटमेंट की पहली लिस्ट 8 अगस्त, 2022 को जारी की जाएगी.