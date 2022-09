TSPSC AEE Recruitment 2022: असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1540 पदों पर जल्द होगी भर्ती, डेट्स देखें

अन्य जॉब अलर्ट देखें

TSPSC AEE Recruitment 2022: वैकेंसी डिटेल

AEE (Civil) in PR & RD Dept. (मिशन भगीरथ) - 302

AEE (Civil) in PR & RD Dept. - 211

AEE (Civil) in MA & UD-PH - 147

AEE (Civil) in T.W. Dept - 15

AEE in I&CAD Dept - 704

AEE (Mechanical) in I&CAD (GWD) - 3

AEE (Civil) in TR & B - 145

AEE (Electrical) in TR & B - 13

TSPSC AEE Recruitment 2022: एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सभी उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है. वेबसाइट tspsc.gov.in पर उपलब्ध आधिकारिक अधिसूचना में पात्रता, योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी डिटेल में उपलब्ध है.

पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स

TSPSC AEE Recruitment 2022: इस उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन

आवेदकों की आयु 1 जुलाई 2022 तक 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

TSPSC AEE Recruitment 2022: क्वालिफिकेशन

भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के प्रासंगिक इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्नातक की डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए.

आईएएस सक्सेस स्टोरी पढ़ें

TSPSC AEE Recruitment 2022: इतना लगेगा आवेदन शुल्क

आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क के रूप में 200 रुपये और परीक्षा शुल्क के लिए 120 रुपये का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा.

करियर ऑप्शन देखें