इस साल देश में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सहित कई क्षेत्रों में रोजगार में 3% की वृद्धि दर्ज

भारत (India) के रोजगार बाजार (job market) में जून के दौरान विभिन्न उद्योग श्रेणियों (various industry categories) में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मॉन्स्टर डॉट कॉम (Monster.com's) के मॉन्स्टर रोजगार सूचकांक (Monster Employment Index) के मुताबिक, पिछले वर्ष जून की तुलना में इस वर्ष बैंकिंग (banking), वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (financial services and insurance), यात्रा (travel), पर्यटन और रसायन उद्योग (tourism and chemical industries ) में नियुक्तियां बढ़ी हैं.