RSSB Vacancy: राजस्थान में 10 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कौन कर सकता है आवेदन

RSSB Recruitment: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने नए साल की पहली बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. बोर्ड की तरफ से निकाले गए 10,644 पदों पर लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है, जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे. नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि परीक्षा कब आयोजित की जाएगी.

कब से शुरू हो रहे हैं आवेदन?

RSSB की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं. भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये तारीख बताई गई. इसके साथ ही ये भी बताया गया कि आवेदन की अंतिम तारीख 13 फरवरी 2026 है. यानी आवेदन के लिए करीब एक महीने का वक्त दिया गया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए सीईटी सीनियर सेकंडरी-2024 में पात्रता प्राप्त करने वाले 9.17 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. उनकी पात्रता 16 फरवरी 2026 तक ही वैध रहेगी. इसके बाद पात्रता खत्म हो जाएगी. ऐसे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस भर्ती के लिए लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे. बताया गया है कि परीक्षा 5 और 6 जुलाई 2026 को आयोजित होगी.

नए साल में बोर्ड ने अब तक चार भर्ती निकाली है. इससे पहले वनपाल के 259 पदों, कृषि पर्यवेक्षक के 1100 पदों और महिला पर्यवेक्षक के 72 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे. इन तीनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी भी जारी है.

दो चरण में होगी परीक्षा

भर्ती परीक्षा दो चरणों में होगी. पहले चरण में दो पेपर आयोजित होंगे. हर पेपर 3-3 घंटे का होगा, जिसमें 100-100 अंकों के 150-150 प्रश्न होंगे. दोनों पेपर्स में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे. आरक्षित वर्गों के लिए 5 प्रतिशत की छूट है. न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही दूसरे चरण में टाइपिंग टेस्ट के लिए पात्र होंगे.

किस विभाग में कितने पद पर होगी भर्ती

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में लिपिक ग्रेड-II के 6 पदों पर भर्ती होगी, जबकि प्रशासनिक सुधार विभाग में कनिष्ठ सहायक के 9806 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी. इसी तरह, कृषि विपणन निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 600 पद, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 98 पद, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 50 पद और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान में लिपिक ग्रेड-II के 84 पदों पर भर्ती होगी.

