विज्ञापन

RRB Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, देखें कट ऑफ लिस्ट

RRB Paramedical Staff Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकस स्टाफ भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं.

Read Time: 1 min
Share
RRB Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, देखें कट ऑफ लिस्ट
नई दिल्ली:

RRB Paramedical Staff Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकस स्टाफ भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर लें. इस भर्ती परीक्षा के जरिए  1376 पदों को भरा जाना है. एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अपना मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा.मेडिकल फीस 24 रुपये का भुगतान भी करना होगा. इन सारे प्रोसेस के लिए म्मीदवारों का डीवी ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर होगा.

RRB ने इन परीक्षाओं की तारीखो की घोषणा की

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने भारतीय रेलवे में मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं. एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व ट्रैवलिंग अथॉरिटी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rrb Paramedical Application, RRB Paramedical Call Letter, Rrb Paramedical Result, RRB Paramedical Results
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com