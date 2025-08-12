RRB Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, देखें कट ऑफ लिस्ट

RRB Paramedical Staff Result 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकस स्टाफ भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर लें. इस भर्ती परीक्षा के जरिए 1376 पदों को भरा जाना है. एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अपना मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा.मेडिकल फीस 24 रुपये का भुगतान भी करना होगा. इन सारे प्रोसेस के लिए म्मीदवारों का डीवी ई कॉल लेटर में बताए गए स्थान पर होगा.

RRB ने इन परीक्षाओं की तारीखो की घोषणा की

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने भारतीय रेलवे में मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने आरआरबी मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं. एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप व ट्रैवलिंग अथॉरिटी परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे.