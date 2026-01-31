रेलवे में बंपर भर्ती: ग्रुप-डी के 21 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन शुरू, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

RRB group d recruitment 2026 : रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप-डी (लेवल-1) के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार कुल 21,997 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं, जो देशभर के विभिन्न रेलवे जोन्स में होंगी. आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 31 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है. अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो बिना देर किए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. ध्यान रहे कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 02 मार्च 2026 तय की गई है.

फॉर्म भरने के बाद फीस जमा करने के लिए आपको दो दिन का अधिक समय (4 मार्च तक) मिलेगा.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए योग्यता बहुत ही साधारण रखी गई है.

अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (हाई स्कूल) पास की है, तो आप आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जिन लोगों के पास NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) है, वे भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं.

1 जनवरी 2026 तक आपकी कम से कम उम्र 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 33 साल होनी चाहिए. हालांकि, सरकार के नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों (जैसे OBC, SC, ST) को अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी.

कितनी लगेगी फीस और कितना होगा रिफंड?

रेलवे की इस परीक्षा के लिए जनरल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी. वहीं SC, ST, महिला और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए यह फीस 250 रुपये रखी गई है.

खास बात यह है कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) यानी पहली लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 400 रुपये और बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पूरे 250 रुपये वापस (Refund) कर दिए जाएंगे. इसलिए फॉर्म भरते समय अपने बैंक अकाउंट की जानकारी बिल्कुल सही भरें.

कैटेगरी के हिसाब से खाली पद

इस बार वैकेंसी को अलग-अलग वर्गों में कुछ इस तरह बांटा गया है-

जनरल (General): 9,235 पद

OBC: 5,217 पद

SC: 3,231 पद

ST: 1,726 पद

EWS: 2,237 पद

कैसे होगा सिलेक्शन? - How will the selection process work?

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

सबसे पहले एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी

फिजिकल टेस्ट (PET)

जो लोग परीक्षा पास करेंगे, उन्हें शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाया जाएगा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इसके बाद आपके कागजातों की जांच होगी

मेडिकल टेस्ट

अंत में आपका मेडिकल चेकअप होगा

फॉर्म भरने से पहले अपनी फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रख लें. नाम और जन्मतिथि वही भरें जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में लिखी है, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है.

